Queen’s Gambit : le hit de Netflix qui devait être un flop

Actuellement, nous connaissons tous le grand succès qu’a été la mini-série de »pari de la reine », production de Netflixmettant en vedette le talentueux Anya Taylor Joyémerveillé par l’histoire de Beth Harmon, la jeune prodige des échecs qui, dès son plus jeune âge, a développé les compétences nécessaires pour générer des mouvements incroyables dans le jeu de société, devenant une célébrité mondiale.

Cependant, bien qu’il semble que depuis le début Netflix avait déjà la formule essentielle pour raconter cette histoire, le vice-président du contenu original de la plateforme de streaming, Cindy Hollandea déclaré que lors du tournage de »Lady’s Gambit », sa production représentait un risque très coûteux pour toute l’entreprise, même sans savoir comment la série serait reçue par les abonnés de Netflix.

Il a été récemment révélé que le drame populaire du voyage d’Harmon dans le monde des échecs dans les années 1950 et 1960 était connu sous le nom de « Holland’s Folly » par certains au sein de l’organisation, une référence au vice-président de la société qui a donné naissance au projet. Selon les rapports, l’équipe travaillant sur le projet était méprisée et rarement appréciée.

Même avec ces inconvénients, le drame a remporté un total de onze Emmy Awards et a été la première série en streaming à remporter un prix pour la meilleure mini-série. De même, la performance de Taylor-Joy a reçu un Golden Globe de la meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm, remportant la même catégorie au Récompenses de la Screen Actors Guild.

Il a été considéré que « Queen’s Gambit » ne serait pas un succès en raison de son thème d’échecs, étant un jeu qui pour beaucoup peut sembler ennuyeux, mais la série est largement acceptée même par la communauté des joueurs d’échecs, acclamant la série pour la façon dont le jeu a été présenté. Même après sa première en 2020, il a été signalé que la vente d’échiquiers avait augmenté de façon exponentielle.

»Queen’s Gambit » est basé sur un roman de 1983 du même nom créé par Walter Tévisse concentrant sur Beth Harmon, une orpheline qui s’élève parmi les plus grands joueurs d’échecs du monde alors qu’elle lutte contre sa dépendance à la drogue et à l’alcool ainsi que d’autres démons personnels.

La série a été écrite et réalisée par Scott Frank, nominé pour l’Oscar du meilleur scénario adapté pour « Logan ». L’émission est devenue la série scénarisée la plus regardée de Netflix à l’époque, recevant des éloges de la critique et contribuant à alimenter un regain d’intérêt pour le jeu d’échecs.