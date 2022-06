Queens, Family Guy et Star+ premières pour juin 2022

in

Étoile+ Il a son propre contenu ainsi que d’autres grands titres prêts pour que ses abonnés passent un bon moment devant l’appareil sur lequel ils choisissent de regarder les séries et les films sur la plateforme. Conçue pour un public mature, son offre captera à coup sûr l’attention des adolescents et des adultes qui ont accès à un catalogue surprenant par sa variété.

La guerre du streaming C’est un concept avec lequel nous sommes à 100% d’accord. Les différentes alternatives offrent ce qu’elles ont de mieux à leur disposition et en ce sens Étoile+ se renouvelle en juin avec l’arrivée de films et séries incontournables. Des productions originales et des titres marquants font une place pour que le mois d’hiver vous retrouve au chaud tout en profitant de cette programmation.

+Nouvelles saisons

L’Orville : nouveaux horizons | 2 juin

Se déroulant 400 ans dans le futur, la troisième saison de la série d’aventures spatiales épiques de Seth MacFarlane voit l’équipage de l’USS Orville poursuivre sa mission d’exploration.

Amour, Victor | 15 juin

Victor commence un voyage de découverte de soi, non seulement en décidant avec qui il veut être, mais avec qui il veut être. Avec des plans en tête pour la fin du lycée, Victor et ses amis font face à de nouveaux problèmes.

Histoire du crime américain : mise en accusation | Temp. 1 et 2 | 22 juin

Il se concentre sur les événements épiques de l’histoire américaine. Composé de dix épisodes d’une heure, cet épisode examine la crise nationale qui a conduit au premier procès en destitution d’un président des États-Unis depuis plus d’un siècle, à travers les yeux des femmes qui ont joué dans les événements : Monica Lewinsky, Linda Tripp et Paula Jones

Seuls les meurtres dans le bâtiment | 2e saison 1 épisode par semaine | 28 juin

Après la mort choquante de Bunny Folger, le président du conseil d’administration d’Arconia, Charles, Oliver et Mabel, travaillent énergiquement pour démasquer le tueur. Le trio est publiquement impliqué dans le meurtre de Bunny et doit faire face à un groupe de voisins qui pensent qu’ils sont les tueurs.

+Série exclusive

reines | 1 juin

Il suit quatre femmes dans la quarantaine qui se réunissent avec une chance de retrouver la renommée qu’elles avaient dans les années 90 lorsqu’elles étaient des légendes dans le monde du hip-hop. La série présente des musiques originales interprétées par les protagonistes.

Femme célibataire ivre | 22 juin

Un effondrement public oblige Samantha Fink, une vingtaine d’années avec un problème d’alcool, à rentrer chez elle chez sa mère autoritaire, Carol. Entourée de tous les déclencheurs qui l’ont fait boire, Sam essaie de s’améliorer et de découvrir la meilleure version d’elle-même.

+ Latines

Le galant. TV a changé, il n’a pas | 8 juin

30 ans après le moment de gloire de l’ancien acteur Fabián Delmar, qui a su atteindre une énorme renommée dans la telenovela des années 90 « Tu seras à moi » et après avoir passé les quinze dernières années embarqué en haute mer en tant qu’artiste de bateau de croisière, il revient au Mexique déterminé à regagner l’espace perdu dans la grande industrie de la télévision.

+Animé

FamilyGuy | 10 épisodes de la saison 20. | 8 juin

Il continue de divertir avec son humour acide, ses parodies, son animation spectaculaire et sa musique originale. Depuis ses débuts, la série est devenue culte parmi les fans, et sa vedette, un bébé qui parle, est devenue l’un des plus grands personnages animés de la télévision.

+Films

Fierté et Séduction | 3 juin

Situé dans une destination de vacances gay près de Long Island à New York, « Pride and Seduction » est une comédie romantique moderne qui jette un regard diversifié et multiculturel sur le monde queer.

Activité paranormale : Liens familiaux | 10 juin

Un réalisateur de documentaires suit une femme qui se rend dans une communauté Amish isolée dans l’espoir de renouer avec ses racines. Cependant, certaines situations troublantes l’amènent à penser que la communauté pourrait cacher quelque chose de sinistre.

écraser | 17 juin

Lorsqu’une jeune artiste en herbe est forcée de rejoindre l’équipe d’athlétisme de son lycée, elle en profite pour poursuivre la fille pour laquelle elle a le béguin depuis longtemps. Mais bientôt, il tombe amoureux d’un coéquipier de manière inattendue et découvre à quoi ressemble le véritable amour.

Les Rouges | 17 juin

Dans un camp isolé dans les montagnes, Carlota (Mercedes Morán), une paléontologue prestigieuse, a gardé un secret pendant des années : les restes fossiles d’un hippogriffe, un animal mythologique mi-oiseau mi-lion, dont personne n’est certain de l’existence. , sont abrités dans un sanctuaire dont Carlota veille avec un zèle infini.

