Queenmaker aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Queenmaker est le nouveau titre coréen à être un succès sur Netflix et nous vous racontons ici comment sa production s’en vient. Y a-t-il des plans pour plus d’épisodes ?

La Corée du Sud est l’un des pays qui a le plus collaboré avec le service de streaming Netflix ces derniers temps et récemment publié Faiseur de reines, une série qui en moins d’une semaine fait déjà partie du Top 5 des audiences mondiales. Les abonnés ont apprécié les onze épisodes de ce drame politique et parlent déjà d’une possible suite. Une deuxième saison arrive-t-elle ?

« Hwang Do-hee est une brillante consultante en image qui était en charge du bureau de planification stratégique d’une grande entreprise et qui sait manipuler l’opinion publique avec son travail. Un jour, elle rejoint l’équipe de campagne électorale d’Oh Seung-hee. sook, une avocate des droits de l’homme candidate à la mairie de Séoul. Deux femmes d’horizons très différents se réunissent avec un objectif commun »lit son synopsis officiel.

+ Est-ce que Queenmaker aura une deuxième saison ?

Ce drame politique a atteint le catalogue de la plateforme le 14 avril et son succès est en vue, la société devrait donc renouveler Faiseur de reines pour une deuxième saison. Cependant, Netflix elle attend généralement 28 jours pour réaliser une étude de fréquentation, en plus du coût de production, avant de prendre une décision.

Le premier versement a laissé Kyung Sook en tant que nouveau maire de Séoul et un changement positif est à venir car elle a l’opportunité et le pouvoir d’adopter de manière responsable des changements majeurs. Do Hee se retrouve en prison pour avoir sacrifié sa carrière pour faire tomber son entreprise et s’assurer que Kyung Sook remporte les élections. On voit aussi qu’un étranger lui demande de l’aide, mais on ne sait pas qui il est.

Le casting principal de Faiseur de reines est composé du trident Kim Hee-ae (Hwang Do-hee), Lune So-ri (Oh Seung-sook) et Ryu Soo-young (Baek Jae-min). Avec eux sont Seo Yi-sook (Ils sont Young-sim), Kim Tae Hoon (Ma Joong-seok), jin kyung (Seo Min-jeon), Ok Ja-yeon, Lee Geung-young, Kimg Byeong-ok, Kim Sae-byuk, Jo Won-hee, Song Hoon et Lee Chang-jikentre autres.

