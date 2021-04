Queen travaillerait sur de la nouvelle musique, selon Brian May

Cela fait 26 ans que Queen a sorti un album avec de la musique originale, « Made in Heaven » étant le dernier album sorti avec Freddie Mercury avant sa mort. De nouvelles déclarations du guitariste Brian May indiquent que le groupe travaillerait sur de nouveaux morceaux inédits.

May, en compagnie de Roger Taylor, a joué des apparitions spéciales de Queen avec Adam Lambert au chant pendant une décennie, mais jusqu’à présent, ils n’avaient pas enregistré de matériel original ensemble.

Dans une nouvelle interview, May a noté que les trois se sont rencontrés pour essayer d’enregistrer de nouvelles chansons mais que, jusqu’à présent, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Cette révélation serait faite pour le magazine Guitar Player lorsqu’on l’interroge sur la possibilité d’un nouvel album.

« Je dis toujours » Je ne sais pas. « Il faudrait que ce soit un moment très spontané », a commenté May (via Contact Music). «En fait, Adam, Roger et moi avons été en studio pour essayer certaines choses, simplement parce qu’elles sont apparues. Mais à ce stade, nous n’avons pas senti que tout ce que nous avons fait se sentait dans le bon sens. »

Ce n’est donc pas que nous soyons fermés à l’idée. C’est juste que cela n’est pas encore arrivé.

Brian May a également déclaré que la pandémie avait rendu tout l’album plus difficile. «Pour être honnête, la vie a maintenant pris un tournant où il est très difficile d’explorer un projet comme celui-là. Les choses pourraient changer, mais je ne pense pas qu’elles changeront très rapidement. »

Au cours du mois dernier, May a de nouveau fait équipe avec sa collaboratrice occasionnelle, l’actrice et chanteuse Kerry Ellis, pour sortir la chanson « Panick Attack 2021 (It’s Gonna Be All Right) ». Les deux ont collaboré à plusieurs reprises, y compris l’album de 2017 « Golden Days ».