Queen montre son soutien à BTS pour son nouveau single «  Butter  »

Panasonic Occasion Panasonic Lumix DMC-GX80

Ce boîtier est en excellent état et ne présente que des signes d'usure minimes. Ce boîtier montre des signes légers d'usure à sa base mais son état général est excellent. The LCD is in excellent condition with a single mark. Le capteur est propre et sans rayures. La griffe-flash présente des signes d'usure minimes. Toutes les poignées et protections en caoutchouc sont présentes et en excellent état.Veuillez noter que cet appareil est fourni avec un charger USB avec adaptateur secteur.