« Queen » lance un nouveau jeu de rythme pour les appareils mobiles

« Queen: Rock Tour », désormais disponible sur iOS et Android, est le premier jeu officiel de Queen à sortir. Le lancement du jeu est prévu pour célébrer la 50e anniversaire du groupe cette année.

«Queen: Rock Tour» Il donnera aux joueurs la possibilité de recréer des fragments des styles emblématiques du groupe, tout en habillant leurs tenues. Les joueurs pourront incarner Freddie Mercury, Brian May, John Deacon ou Roger Taylor, et ils se produiront dans 10 lieux historiques à travers le monde, recréant les tournées emblématiques du groupe.

Le jeu comprendra 20 des plus grands succès du groupe, dont « Nous allons vous bercer », « Radio Ga Ga » et « Ne m’arrêtez pas maintenant ». Des scores élevés débloqueront des anecdotes sur le groupe et des images exclusives des archives officielles de Dans quoi, selon un rapport de Spin.

Dans les autres actualités du jeu vidéo, Fortnite est sur le point de terminer sa saison 5 épisode 2 et on ne sait pas s’ils reprendront leur publication dans le système d’exploitation d’Apple iOS après les combats juridiques qui Jeux épiques exécuté contre lui.