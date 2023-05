Queen Cleopatra : de quand date la série Netflix qui dépassera The Crown en avant-première et de quoi s’agit-il ?

Netflix

La Couronne est l’une des séries les plus importantes de ces derniers temps sur la monarchie, mais maintenant reine cléopâtre Je pourrais la détrôner. Connaître tous les détails.

©NetflixReine Cléopâtre

La Couronne C’est l’une des séries les plus importantes sur la monarchie de ces derniers temps, qui n’est pas contestée. Au-delà des polémiques qu’il génère à travers le monde, toutes ses saisons ont été un succès. Pour cette raison, de nombreux fans attendent désormais l’arrivée de la sixième et dernière édition, qui n’a pas encore de date de sortie.

Cependant, dès que les nouveaux épisodes de La Couronne, Netflix prépare un autre lancement qui pourrait le détrôner définitivement. Il s’agit de Reine Cléopâtre, une nouvelle série qui, malgré le fait qu’elle ne soit pas encore sortie, a déjà beaucoup attiré l’attention des téléspectateurs. C’est précisément à cause de l’histoire qu’il raconte.

De quoi parle Queen Cleopatra et quand est-il sorti ?

Cléopâtre était l’une des femmes les plus impressionnantes et les plus importantes de l’histoire égyptienne. Avec son pouvoir, il a marqué un avant et un après dans sa dynastie et, à ce jour, il continue d’être l’une des personnes les plus respectées au monde. Pour cette raison, Netflix a décidé de raconter sa vie à travers cette série.

Sur quoi ce nouveau documentaire portera-t-il ? Le synopsis officiel révèle : « La productrice exécutive Jada Pinkett Smith présente cette série documentaire qui explore la vie de reines africaines emblématiques. Cette saison est consacrée à la reine Cléopâtre, la femme la plus célèbre, la plus puissante et la plus incomprise du monde ; une reine audacieuse dont la beauté et le charme ont éclipsé sa plus grande force : son intelligence. Cléopâtre est devenue une icône et son histoire a été dépeinte et réécrite au fil du temps. Maintenant, cette série recadre sa vie fascinante et son sens politique, tout en posant des questions sur ses racines, un sujet qui continue de faire débat. »

Incontestablement, c’est une histoire qui compte faire sensation malgré le fait qu’elle ne comportera que quatre épisodes. Elles arriveront sur Netflix ce mercredi 10 mai, devenant probablement la série de la semaine.

