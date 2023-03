Queen Charlotte : Netflix a dévoilé la bande-annonce officielle du spin-off de Bridgerton

Netflix

Le spin-off de Bridgerton, la reine charlotte, non seulement il a une date de sortie, mais sa bande-annonce officielle est déjà sortie. Regarder!

©Netflixla reine charlotte

Bridgerton Elle est devenue l’une des séries les plus importantes sur Netflix, tout comme ses personnages. C’est pourquoi maintenant l’un d’entre eux aura un spin-off. Voici Queen Charlotte, qui jouera bientôt dans Reine Charlotte, une histoire de Bridgerton. En collaboration avec Shondaland, le géant du streaming a créé cette histoire avec India Amarteifio comme protagoniste actuel.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, dans la reine charlotte Sera également présente Golda Rosheuvel, qui a donné vie à la Reine en Bridgerton. Ça oui, Cette histoire, qui sera diffusée sur Netflix le 4 mai, se concentrera sur sa jeunesse et sur la façon dont elle est devenue la monarque d’Angleterre.. Son amour avec le jeune homme puis avec le prince George sera l’essentiel de cette intrigue.

La bande-annonce officielle de Queen Charlotte :

Cependant, pour en savoir un peu plus sur ce qui nous attend, Netflix vient de publier la première bande-annonce officielle de la reine charlotte. Vous pouvez y voir que non seulement des scènes de Bridgertonmais aussi l’ascension, l’amour et la déception que la reine a subis. « Ma vie de reine n’a pas été facile »entend-elle dire et ce sera ce qui façonnera l’intrigue.

Aussi, il convient de noter que Lady Danbury sera l’un des grands membres de ce casting. Cependant, tout comme cela se passe avec la reine, sa jeunesse sera montrée et comment elle est devenue l’une des femmes les plus importantes de l’aristocratie. Sans aucun doute, une production pleine de mystères à révéler qui est restée ouverte depuis la première édition de Bridgerton.

D’autre part, Netflix a également publié l’art principal de la reine charlotte et certaines des images les plus importantes de la série, qui ont révélé l’apparition de Ruth Gemmell. L’actrice, dans Bridgerton joue Lady Violet, la mère des frères et sœurs qui sont les protagonistes des histoires de Julia Quinn.

