Queen Charlotte : combien d’épisodes compte le spin-off de Bridgerton ?

La préquelle de Bridgerton arrive cette semaine sur Netflix. Découvrez à quoi ressemble le nouveau pari de Shonda Rhimes sur la plateforme de streaming !

©NetflixQueen Charlotte débarque cette semaine sur la plateforme de streaming.

L’arrivée de Bridgerton au catalogue de Netflix elle a créé un précédent et est devenue l’une des séries les plus regardées sur la plateforme de streaming. C’est pourquoi le N rouge n’a pas tardé à étoffer l’histoire pour faire perdurer le phénomène. De cette façon, très bientôt viendra un retombées titré la reine charlotte qui se déroulera dans le même univers. Combien d’épisodes compte-t-il ?

Avec shonda rimes en tant que showrunner et scénariste, cette fiction fonctionnera comme un préquelle de Bridgerton. En ce sens, il montrera la montée en puissance de la reine Charlotte, sans perdre la touche romantique qui caractérise cette franchise inspirée des romans de Julia Quinn qui se déroulent dans la haute société londonienne.

De quoi s’agit-il? Alors que la jeune monarque commence à peine à comprendre le sens de l »amour, elle se lance dans son mariage qui changera sa vie avec le roi George. Non seulement cela conduira à une grande histoire de romance, mais cela mettra également en évidence un changement social important qui a marqué le générations suivantes.

+ Combien d’épisodes aura Queen Charlotte sur Netflix ?

la préquelle de Bridgerton Il sera diffusé le 4 mai sur Netflix.. De cette manière, la reine charlotte sortira sa saison complète de 6 épisodes. Sans aucun doute, c’est une excellente proposition pour les amoureux de la série originale, car elle donnera un regard actuel sur les personnages attachants qui ont gagné l’affection des utilisateurs de Netflix.

Le casting sera dirigé parr Inde Amarteifio et Corey Mylchreest dans les rôles principaux, tandis que les personnages secondaires seront en charge de Arsema Thomas, Sam Clemmett, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Michelle Fairley et Hugh Sachs. De plus, l’adresse correspond à Tom Vérica.

