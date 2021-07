Que voulez-vous le plus voir en ce qui concerne la saison 9 de Dexter?

– Publicité –



Jennifer Carpenter est de retour dans la saison 9 de Dexter. C’est la délicieuse nouvelle que Jennifer Carpenter a partagée plus tôt cette semaine. Ce n’est pas une surprise. Jennifer Carpenter était une partie essentielle de la série originale, et les scénaristes ont probablement un moyen de ramener Deb. Ils la récupéreront sous forme spectrale de la même manière qu’ils l’ont fait avec le père de Harry Dexter.

Le retour de Carpenter était attendu dès l’annonce de la reprise. Même si Deb est partie, il est difficile pour Dexter d’imaginer sans elle. La nouvelle du retour de Carpenter est ce qui nous surprend, étant donné que nous aurions facilement pu supposer que cela serait gardé secret pendant quelques mois seulement.

Ironique, en ce que le retour de Jennifer est mentionné pour la première fois par John Lithgow (un autre acteur de retour). Cela aurait pu être une histoire de couverture. Voici ce que l’acteur de Trinity Killer avait à dire sur le retour de son personnage.

« Les fans de Dexter sauront que nous avons vu ce qui est arrivé à Trinity Killer. Donc ça veut dire que c’est un flash-back…. C’était incroyable d’être de retour avec ce gang, qui comprenait Jennifer Carpenter et Michael [C. Hall], et [showrunner] Clyde Phillips.

John, Jennifer et Michael C. Hall sont les seuls acteurs majeurs restants de la série originale. C’est difficile à croire, mais il n’était pas impossible de faire venir d’autres acteurs originaux. La saison 8 s’est terminée avec de nombreux personnages encore en vie. Dexter est actuellement dans le nord de l’État de New York, pas à Miami. À première vue, il semble compliqué de les imaginer trouver un moyen de le voir.

