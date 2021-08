Que veut dire Sang sur les Feuilles ? La chanson virale de TikTok expliquée

Le sens de la chanson « Blood on the Leaves » qui est devenue virale sur TikTok.

« Blood on the Leaves » d’Yvngxchris est actuellement à la mode sur TikTok, mais ce que la plupart des utilisateurs ne savent pas, c’est que la chanson a en fait une signification très profonde.

TikTok n’est pas seulement une application de partage de vidéos, c’est une plate-forme où les artistes musicaux peuvent faire exploser leurs chansons. Lil Nas X a fait ses débuts grâce à sa chanson « Old Town Road » qui est devenue un hit viral sur TikTok. Et si votre chanson était utilisée dans un défi ? Eh bien, le reste appartient à l’histoire. En 2020, Doja Cat et Megan Thee Stallion ont été numéro un après que leurs chansons aient été soumises à des défis viraux.

Cependant, nous ne connaissons souvent pas le sens des chansons que nous écoutons. Voici en quoi consiste réellement « du sang sur les feuilles ».

Que signifie « Du sang sur les feuilles » ?

Que signifie Sang sur les feuilles sur TikTok ? Photo : Alamy, @hennybbad via TikTok

« Blood on the Leaves » est actuellement viral sur TikTok et c’est par le rappeur Yvngxchris, basé en Virginie. Il a été téléchargé pour la première fois sur TikTok en juin 2021 sur l’ancien compte TikTok d’Yvngxchris, qui a maintenant été supprimé. Kanye West a en fait une chanson du même nom et utilisant le même sample, sortie en 2013.

« Blood on the Leaves » extrait « Strange Fruit » de Nina Simone, qui a été enregistré pour la première fois par Billie Holiday en 1939. Les paroles proviennent d’un poème de 1937 intitulé Bitter Fruit par Abel Meeropol pour protester contre le lynchage des Noirs américains qui étaient fréquents dans le Sud des États-Unis aux 19e et 20e siècles.

En raison de la signification significative de la chanson, beaucoup ne pensent pas qu’elle devrait être utilisée dans les défis sur TikTok. Plus récemment, il a été utilisé comme bande originale du défi « Posing as my Bodies » qui voit les utilisateurs copier les poses de personnes qu’ils connaissent sur Instagram.

Quelles sont les paroles de « Blood on the Leaves » d’Yvngxchris ?

(Ayy, 2300 Beats deviennent fous)

Sang sur les feuilles

Salope, je suis en train de tuer ces beats (Merde)

J’ai un M16 sur mon corps, j’ai dit à ce petit négro de (Freeze)

J’ai une garce badass dans le berceau, p’tit ho, mets-toi juste à genoux (Freeze)

J’ai vu ce petit négro dans le ciel, alors je pourrais juste tirer sur les arbres

Maintenant, nous avons du sang sur les feuilles

Merde, c’est fou comme putain

Et bien avant de rencontrer ta mère, mec, j’étais vierge, mon négro, elle a fait de moi une salope, d’accord (Freeze)

Elle a essayé de baiser sur ce petit mec Chris, j’ai dit « Bébé, paie-moi juste un dollar », d’accord (Freeze)

Shawty a dit: « Chris, je peux tenir ton bâton », j’ai dit: « Salope, tu es folle ou quoi? »

Petite chérie, tu dois être folle (du sang sur les feuilles)

Si tu baises avec mon jeune négro, vise sa membrane

Et lil’ brodie, vous n’êtes pas un gang

Et je m’en fous, salope, je laisse pendre ma bite (Freeze)

Parfois, je n’utilise même pas mon bâton, ces putains de négros ne veulent pas boxer la crinière (Freeze)

Et s’il agit comme une garce, alors je pourrais juste le sortir et laisser le choppa chanter, ouais (Du sang sur les feuilles)

