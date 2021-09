Que veut dire Devious Lick ? Le mème viral expliqué

Voici la signification du mème viral ‘Devious Lick’.

Les mèmes ‘Devious Lick’ explosent sur TikTok en ce moment. Mais qu’est-ce que tout cela veut dire?

Laissez Internet créer quelque chose de viral à partir de rien. Internet a notoirement engendré les défis, les tendances et les nouveaux mots les plus insondables qui ne figurent même pas dans le dictionnaire. Vous vous souvenez de cette époque où vous ne pouviez pas échapper aux tweets avec les phrases « Sco Pa Tu Manaa » ou « Bomboclaat » qui s’affichaient sur votre timeline ?

Quoi qu’il en soit, maintenant tout le monde parle des mèmes de Devious Lick. Les mèmes sont relativement nouveaux et n’ont débuté qu’en septembre. Mais qui l’a commencé ?

Qu’est-ce que le mème Devious Lick ?

Que veut dire Devious Lick ? Photo : @dtx.2cent via TikTok, @vinvinvinny via TikTok

Selon Know Your Meme, les origines du mème ‘Devious Lick’ ont commencé le 6 septembre et tout cela grâce à TikTok. L’utilisateur @dtx.2cent a partagé une vidéo dans laquelle il a décompressé son sac à dos et sorti un distributeur de désinfectant pour les mains, que nous ne pouvons que supposer qu’il a été volé dans son école. Le texte à l’écran disait: « Seulement un mois à l’école et j’ai eu ce coup de langue sournois absolu. » La vidéo a rapidement gagné plus de 7,2 millions de vues en deux jours.

Au cours des jours suivants, les gens ont commencé à partager des objets qu’ils avaient également volés à l’école, notamment des ordinateurs, des panneaux et du matériel de laboratoire de chimie. Ce n’est pas seulement limité à l’école non plus. Les gens ont également volé des objets au hasard à d’autres endroits et partagé leurs « léchages sournois » sur TikTok.

Que veut dire Devious Lick ?

Un coup de langue sournois est fondamentalement quelque chose qui a été volé sournoisement. Les objets volés sont généralement assez aléatoires et ont peu de valeur. Selon Urban Dictonairy, « frapper un coup de langue » signifie « gagner une merde d’argent en peu de temps » ou un vol. Certains ont remplacé le « sournois » par « diabolique » ou d’autres synonymes mais le sens reste le même.

