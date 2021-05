Que va-t-il se passer entre Maggie et Negan sur The Walking Dead?

La saison précédente de Les morts qui marchent préparait le conflit tant attendu entre Maggie (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan). Les personnages entreront en collision dans cette nouvelle entrée de la série à succès de AMC et l’avenir des deux changera à jamais, modifiant même le statu quo du programme. Negan Il a traversé un arc narratif complexe qui l’a transformé en héros. Cependant, Maggie elle le voit comme l’homme qui a sauvagement assassiné son mari, Glenn.

Maggie Il est l’un des personnages préférés du public depuis la deuxième saison de l’émission. Son retour a suscité de nombreuses questions de la part des fans et a inauguré de nouveaux éléments dans l’histoire, tels que le conflit avec le meurtrier de son mari. Le producteur de l’émission a donné un peu de lumière à cette situation avec quelques déclarations.

The Walking Dead et un conflit spécial entre Maggie et Negan







Scott Gimple a déclaré sur Twitch: « Voir ce genre de leader sortir de l’apocalypse, forgé par l’apocalypse, c’est son histoire … et je pense Negan c’est une complication incroyable pour cela. Mais lui faire du mal une fois de plus ne la définit pas« .

Maggie Elle est l’un des personnages qui a subi le plus de pertes au cours de son voyage et la transformer en un leader qui n’est pas défini par la vengeance est un arc intéressant dont le public pourrait profiter. Bien que peu de gens s’attendent à l’incontournable affrontement avec Negan pour le traumatisme qu’il lui a infligé après le crime brutal de son partenaire. The Walking Dead 11 il a de nombreuses histoires à clôturer et celle-ci en est une.

Negan et son arme de choix. (Photo: IMDB)



Pour sa part, Angela Kang, showrunner du programme, a également laissé sa vision du retour de Maggie et à quoi s’attendre du personnage. « Ce que nous verrons avec le temps, c’est que c’est une personne qui a dû continuer à se durcir et à adopter une approche plus pragmatique du monde.« Dit Kang. Les pertes de Maggie Ils l’ont transformée en quelqu’un de différent et c’est ce que nous verrons dans The Walking Dead 11.