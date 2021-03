Que trouve-t-on dans le pain grillé à la cannelle et comment y est-il arrivé?

L’humoriste, écrivain, producteur et animateur de podcast Jensen Karp a lancé une querelle virale sur Twitter avec les fabricants de Cinnamon Toast Crunch après avoir fait une découverte dégoûtante dans une boîte de leurs céréales.

General Mills appelle leurs céréales Cinnamon Toast Crunch «une bonne façon de commencer la journée», mais pour Karp, cette promesse s’est avérée pire que fausse.

Karp, qui est marié à l’actrice Danielle Fischel (Topanga dans « Boy Meets World »), mangeait une partie des céréales sucrées le lundi 22 mars, quand il a remarqué quelque chose d’inattendu au fond de la boîte – ce qui semblait être queues de crevettes enrobées de sucre à la cannelle.

Perturbé par la découverte, Karp est allé sur Twitter pour demander des réponses au fabricant de céréales, partageant une photo de ses découvertes de poisson, selon lui, nichées parmi les carrés de cannelle croquants.

«Ummmm… pourquoi y a-t-il des queues de crevettes dans mes céréales?» Karp a écrit, en taguant le compte Twitter officiel de Cinnamon Toast Crunch et en précisant que la question n’était «pas un peu» pour le plaisir de la comédie, mais une question très réelle et exceptionnellement dérangeante.

Le drame est devenu plus dramatique après la réponse initiale de la société, que Karp a jugée sérieusement déficiente.

Le compte Twitter Cinnamon Toast Crunch a nié son identification des objets comme des traînées de crevettes et au lieu de cela, ils étaient simplement « Une accumulation de sucre cannelle qui peut parfois se produire lorsque les ingrédients ne sont pas bien mélangés. »

L’entreprise a cherché à assurer au consommateur plaignant qu’il n’y avait «aucune possibilité de contamination croisée avec des crevettes» dans le processus de fabrication de leurs céréales.

Frustré par le rejet de ses inquiétudes, Karp a continué à sonder plus loin, tout comme d’autres qui ont eu vent de l’histoire.

« En tant que chef, je peux identifier les crevettes cuites, » a écrit quelqu’un identifié uniquement comme The Pillsbury E-Boi. « Celles-ci ont été cuites sous chaleur sèche, puis enrobées de sucre à la cannelle alors qu’elles étaient encore chaudes, ce qui a provoqué l’enrobage du sucre, mais sans perdre la structure cristalline comme le montre cette image agrandie. Votre équipe couvre ses mégots collectifs. »

« Après une enquête plus approfondie avec mes yeux », Karp lui-même a répondu dans un message qui comprenait deux photos des queues de crevettes présumées dans la paume de sa main, « ce sont des queues de crevettes recouvertes de cannelle, vous des bizarres. »

«Je n’étais pas si fou jusqu’à ce que vous essayiez maintenant de me mettre le feu», a déclaré Karp.

L’homme indigné était motivé pour fouiller à nouveau parmi les céréales, et les résultats étaient encore plus choquants.

Après une inspection plus approfondie, Karp a trouvé d’autres objets étranges, y compris un morceau de ficelle et un certain nombre de petites taches noires, que quelqu’un a identifié comme étant potentiellement des excréments de rat, cuit dans certains des carrés de cannelle.

Sa femme a ensuite examiné un deuxième sac de Cinnamon Toast Crunch qui était inclus dans le même paquet familial de céréales qu’ils avaient achetées chez Costco, seulement pour découvrir qu’il semblait avoir été scotché et contenait ce que Karp supposait être du «fil dentaire».

Comment des queues de crevettes et d’autres articles dégoûtants ont-ils pu se frayer un chemin dans une ou plusieurs boîtes de Cinnamon Toast Crunch?

Les nombreux tweets de Karp sur l’incident ont suscité des centaines de milliers de likes et un large intérêt de la part des citoyens Twitter concernés. Les réponses à la saga ont inclus des réactions horrifiées et des théories frissonnantes sur les sources potentielles des «ingrédients» supplémentaires.

Le Pillsbury E-boi peut avoir la réponse.

Après avoir publié une capture d’écran d’une vidéo YouTube montrant comment Cinnamon Toast Crunch est fait, il a expliqué: « La goulotte est grande ouverte. On peut imaginer, et (sic) l’employé se sentant grignoté, pourrait être debout juste là en train de manger des crevettes et de laisser tomber accidentellement une queue ou deux à droite où la céréale chaude est sur le point d’être enrobée. «

Regardez la vidéo à laquelle il fait référence ci-dessous pour voir par vous-même.

Indépendamment de la façon dont ils sont arrivés là-bas, du type, de la taille et de la quantité de contenus variés trouvés dans la boîte de céréales de Karp – qui, pour résumer, dit-il inclure ce qui semble être des queues de crevettes, de la ficelle, du fil dentaire, une pistache et une tache noire qui être des excréments de rat – peut être en violation des règlements fédéraux sur la salubrité des aliments.

La Food and Drug Administration des États-Unis autorise certaines quantités de défauts naturels ou inévitables dans les aliments, à condition qu’ils «ne présentent aucun risque pour la santé humaine».

Par exemple, la cannelle moulue à elle seule peut contenir jusqu’à 400 fragments d’insectes et 11 poils de rongeurs par 50 grammes.

D’autres contaminants autorisés dans les aliments en conserve, congelés et séchés comprennent certains niveaux de moisissures et de déchets animaux.

Selon l’expert en sécurité alimentaire Ben Chapman, les impuretés comme celles-ci sont généralement assez inoffensives.

«Je le considère comme un facteur de beurk par rapport à un facteur de risque», a déclaré Chapman à CNN. «Les parties d’insectes sont grossières, mais elles n’entraînent pas de maladies d’origine alimentaire.»

Si un produit alimentaire n’a pas de limite fixée pour certains contaminants, comme pour les céréales en boîte, la FDA rapporte qu’elle évalue les situations au cas par cas et décide de prendre ou non des mesures. Les critères pour de telles évaluations comprennent la taille, la quantité et la variété des «saletés et matières étrangères» trouvées dans le produit.

La boîte de Karp comprend ce qui semble être une quantité visiblement importante de déchets et de matières fécales potentielles – qui, selon nous, pourraient potentiellement dépasser les quantités minimales de pièces d’insectes autorisées par les normes de sécurité de la FDA.

De plus, les excréments de rongeurs, que Karp pense avoir été présents dans les céréales, ont en effet été liés à de multiples maladies d’origine alimentaire.

Tout au long de la journée, Karp a continué à documenter son histoire, exprimant son mécontentement face à la réponse de l’entreprise en cours de route.

À un moment donné, il a tweeté une photo de la boîte de céréales incriminée, qui avait été marquée de plusieurs notes autocollantes indiquant «ne pas manger» en majuscules. Il a également déclaré qu’il prenait sa boîte de céréales à tester dans un laboratoire et qu’il a ensuite été renvoyé à la lutte antiparasitaire pour une enquête plus approfondie.

Karp, qui dit avoir contacté la société par e-mail mais n’a reçu aucune réponse avant de partager ce qu’il avait trouvé sur Twitter, a également partagé des captures d’écran de messages directs qu’il a échangés avec celui qui gère le compte Cinnamon Toast Crunch.

Dans leurs DM, la société demande que les articles et la boîte de céréales dans lesquels ils ont été trouvés soient récupérés à Karp par FedEx. Karp a décliné leur demande, qualifiant le comportement de l’entreprise de «fragmentaire» et «étrange».

L’entreprise suivi avec Karp par e-mail, lui demandant de remettre la boîte aux forces de l’ordre, car il peut y avoir des preuves de «falsification de produit».

Karp a expliqué pourquoi il faisait un si gros problème avec l’histoire.

« Mon point est, » il a écrit, «Leur réaction initiale à la présence de mollusques dans le sac a été de me dire que c’était du sucre. Ne pas enquêter sur le problème ou l’examiner. C’est une allergie mortelle à beaucoup (et non casher) et cela ne semblait pas avoir d’importance au-delà de m’offrir une nouvelle boîte. «

Karp a déclaré à TMZ Live qu’il espérait que le produit, qui contenait également ce qui semblait être une pistache – un autre allergène potentiellement mortel, aurait été falsifié après avoir quitté l’usine, car ce problème aurait «le moyen le plus contenu et le plus simple de résoudre ce Nancy Drew mystère. »

Cependant, souligne-t-il, il est peu probable que la falsification du produit soit la seule réponse, « le problème étant toujours que certains carrés ont quelque chose de cuit dessus. Donc, vous seriez en train de regarder comme un problème à deux volets. »

Quelles que soient les découvertes de toute enquête, Karp a révélé que, bien qu’il fût un grand fan, il avait maintenant été arrêté de Cinnamon Toast Crunch pour toujours.

«Je ne le mangerai plus jamais», a déclaré Karp.

L’incident des queues de crevettes Cinnamon Toast Crunch fait toujours l’objet d’une enquête.

De son côté, la société a épinglé une déclaration sur son compte Twttier dans laquelle elle continue de nier la responsabilité des coquillages et des articles assortis entrant dans leur emballage.

« Pendant que nous enquêtons encore sur cette affaire, nous pouvons affirmer avec confiance que cela ne s’est pas produit dans nos installations. Nous attendons que le consommateur nous envoie le colis pour approfondir l’enquête. »

Tard hier, Karp a partagé que « un cancérologue (chercheur sur les crustacés) qui travaille à la NHMLA va identifier morphologiquement la crevette à l’aide de la microscopie et il travaillera avec une équipe de chercheurs pour utiliser l’ADN pour essayer d’identifier la crevette putative jusqu’à l’espèce. »

Karp dit que même s’il ne passera pas aujourd’hui à publier sur le sujet, il ne recule pas.

« Pas de vraie mise à jour et je ne poste pas à ce sujet [BS] toute la journée encore « , écrit-il. » En attendant l’enveloppe que j’ai acceptée de General Mills pour leur renvoyer des morceaux et une partie d’une queue de crevette quittera la maison pour des tests ADN à midi. Ils grandissent si vite. »

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.