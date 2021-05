Que sont les «viandes au beurre»? Nous avons essayé le hack populaire pour faire de la viande tendre à chaque fois

Le secret de la viande la plus savoureuse et tendre d’une mijoteuse pourrait bien être le beurre. Choquant, non?

Abby Durlewanger (alias @houseofketo) a déclaré qu’elle avait découvert sa technique de cuisson désormais populaire des « viandes au beurre » il y a plusieurs années lorsqu’elle a commencé à suivre un régime cétogène à faible teneur en glucides. Durlewanger n’était pas fan des cuisses de poulet grasses, mais avait besoin d’un moyen de « engraisser » les protéines maigres qu’elle aimait pour s’adapter à son style de vie céto.

Alors Durlewanger, qui est également responsable de la technique virale du « bacon torsadé » consistant à tordre les tranches de bacon avant de les faire croustiller au four, s’est tourné vers le beurre pour obtenir de l’aide.

«Je me suis dit: ‘Et si le beurre était mon liquide (mijoteuse)?’ et j’ai décidé de l’essayer un jour pendant que j’étais à la maison pour m’assurer de ne pas brûler ma maison », m’a dit Durlewanger.

Sa maison est restée debout et elle s’est retrouvée avec de la viande cuite lentement dans un mélange de son jus et de son beurre. Beaucoup de beurre.

Lorsque Durlewanger a partagé son idée avec les membres de sa communauté en ligne, la technique a décollé. Des années plus tard, les adeptes de son blog et de ses comptes de médias sociaux continuent de la taguer sur des images de leurs propres créations, et la blogueuse partage fréquemment des vidéos pratiques mises à jour sur la méthode.

Pour faire de la viande au beurre, Durlewanger suggère de garnir une mijoteuse d’une doublure en plastique puis de la placer dans un demi-bâton de beurre. Après avoir mis sur le dessus le type de viande dont vous avez envie, ajoutez l’autre moitié du bâton. À partir de là, assaisonnez la viande, mettez-la et oubliez-la.

Mon chuck rôti, prêt à mijoter dans un beau beurre. Terri Peters

J’ai récemment essayé la méthode de Durlewanger avec un rôti de mandrin et bien qu’il ait fallu environ 12 heures (oui, 12) de haut pour que la viande devienne enfin tendre et se sépare facilement, l’attente en valait la peine.

Après avoir recouvert ma mijoteuse, que Durlewanger recommande pour un nettoyage simple, et ajouté du beurre Kerrygold, j’ai assaisonné mon rôti avec de la poudre d’ail, du sel et du poivre avant de le garnir de plus de beurre et de le laisser traîner sur mon comptoir de cuisine toute la journée.

La viande était prête à être mangée après six heures à haute température, mais comme je préférais une viande molle, beurrée et tombante, j’ai laissé mon rôti baigner un peu plus longtemps dans la mijoteuse.

Le produit final qui se désagrège. Terri Peters

En plus de faire un délicieux dîner, les restes du rôti de trois livres ont servi de déjeuner et ont été transformés en un deuxième dîner, où nous l’avons assaisonné pour des tacos au bœuf.

Durlewanger a dit que c’était la beauté des viandes au beurre.

«Lorsque vous conservez la viande pour la préparation des repas, elle sèche souvent, mais la faire cuire dans du beurre et la laisser reposer et tremper fait que la viande reste humide», a-t-elle déclaré. «Le beurre se solidifie à nouveau et fond à nouveau lorsqu’il est chauffé, ce qui donne à la viande le goût que vous venez de faire. Personne n’aime une préparation de repas sèche, vieille de trois jours.

Le blogueur céto a également déclaré que l’assaisonnement est essentiel et a suggéré de ne pas s’engager sur un profil d’assaisonnement lourd pendant la cuisson afin que la viande soit plus polyvalente tout au long de la semaine.

«J’aime faire mon assaisonnement de base de sel, de poivre, d’ail et d’oignon en poudre», a déclaré Durlewanger. « Cela signifie que nous pouvons assaisonner la viande de différentes manières tout au long de la semaine et l’utiliser dans différentes recettes: le lundi, je peux en faire une soirée tacos en ajoutant d’autres saveurs et le mardi, nous pouvons passer à l’italien en ajoutant une couche différente de saveur. »

En ce qui concerne les types de viandes à préparer en utilisant la méthode des viandes au beurre, Durlewanger a déclaré que le ciel était la limite.

«Nous faisons du poulet désossé et du poulet avec os, ce qui est vraiment cool parce que la viande tombe juste de l’os», dit-elle. « Vous pouvez littéralement retirer les os de la mijoteuse et il ne vous reste que de la viande juteuse. »

Durlewanger cuit également toutes les coupes de bœuf et de porc dans sa mijoteuse avec du beurre, ainsi que de la viande hachée. Mais la magie du beurre a bien sûr ses limites.

«Je ne recommande pas de fruits de mer parce que vous ne voulez pas du tout cuisiner aussi longtemps», a-t-elle déclaré.