Que sont les tables de cadeaux? Détails sur le système pyramidal «  Meurtre à Middle Beach  »

Les dernières séries documentaires sur le vrai crime de HBO, Meurtre à Middle Beach, a été créée sur la plateforme de streaming le 15 novembre.

La série documentaire en quatre parties explore le meurtre de Barbara Hamburg, une mère de deux enfants qui a été retrouvée brutalement poignardée et matraquée à mort dans sa propre cour en plein jour en 2010. L’affaire a été classée en 2013.

Épisode 1 de Meurtre sur la plage se penche sur certains des suspects possibles dans le cas de Hambourg – principalement son ex-mari et le père de la productrice du documentaire, Madison Hamburg.

Cependant, à la fin de l’épisode, des «tables de cadeaux» sont mentionnées, et certaines personnes pensent qu’elles ont joué un rôle dans le meurtre de Barbara Hamburg.

Que sont les tables de cadeaux?

Les tables de cadeaux font partie d’un système pyramidal illégal qui était populaire du milieu à la fin des années 2000.

Pour faire partie de Gifting Tables, vous deviez être invité, et le groupe n’acceptait que les femmes.

Voici où cela devient sommaire: une fois que vous avez été recruté pour rejoindre le groupe, vous deviez apporter un «cadeau» de 5 000 €.

Au fur et à mesure que vous recrutiez plus de personnes, vous évoluiez dans les quatre niveaux du groupe – les recrues ont commencé comme «Apéritifs», puis sont passées à «Soupes et salades», puis «Entrées», puis «Dessert».

Une fois que vous avez atteint le niveau «Dessert» et recruté avec succès huit nouveaux membres, vous avez collecté tous les cadeaux des autres niveaux, ce qui signifie que vous gagnerez 40 000 € au total.

Barbara Hamburg faisait-elle partie du système pyramidal Gifting Tables?

Barbara Hamburg faisait en fait partie de Gifting Tables.

Sa sœur, Jill Platt, qui est en vedette dans le premier épisode de Meurtre à Middle Beach, est celui qui l’a mise dedans.

Platt et un autre leader de Gifting Table, Donna Bello, ont été «reconnus coupables de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de frauder l’IRS, de multiples chefs de fraude électronique et de dépôt de fausses déclarations de revenus» après un procès de quatre semaines à Hartford, CT.

En 2013, Platt a été condamné à 54 mois de prison et à trois ans de mise en liberté surveillée. Bello a été condamné à une peine légèrement plus sévère et a été condamné à purger 72 mois de prison avec trois ans de liberté surveillée.

«Ces peines importantes sont appropriées pour deux personnes qui ont profité d’un système pyramidal illégal et ont conspiré pour dissimuler leurs revenus à l’IRS», a déclaré le procureur américain par intérim Daly à l’époque.

«L’enquête sur ce projet et sur d’autres programmes de Gifting Tables dans le Connecticut est en cours. Espérons que cette poursuite fructueuse et les peines de prison imposées aujourd’hui serviront de moyen de dissuasion puissant et mettront fin à cette activité criminelle.

Barbara Hamburg a-t-elle été assassinée en raison de son implication dans Gifting Tables?

Selon certains témoins qui ont témoigné devant un grand jury, certaines personnes pensent que Gifting Tables a joué un rôle dans le meurtre de Hambourg.

En 2013, un journaliste couvrant le procès de Bello et Platt a écrit que «certains témoins ont témoigné devant un grand jury qu’ils croient [that Madison resident Barbara Hamburg’s] le meurtre était lié à l’appartenance de Hambourg au groupe tables. «

Certains utilisateurs de Reddit ont des théories similaires sur les tables de cadeaux et le meurtre de Barbara Hamburg.

«J’ai grandi là-bas aussi! Je me souviens que mes parents ont mentionné qu’ils avaient beaucoup entendu parler du système pyramidal dans l’émission peu de temps avant l’assassinat de la femme », a écrit un utilisateur.

Un autre a déclaré: «Le père est extrêmement méfiant et très froid envers tout cela, mais je suis curieux de connaître la théorie du système pyramidal. On dirait que quelqu’un l’a tuée parce qu’elle leur devait de l’argent ou parce qu’ils lui devaient de l’argent, ce qui laisse les deux idées possibles. Je me sens tellement mal pour ses enfants.

Vous pouvez maintenant diffuser la partie 1 de Meurtre à Middle Beach sur HBO.

