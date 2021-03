Que sont les NFT, les jetons numériques qui transforment les gifs et les tweets en œuvres valant des millions de dollars

Un gif animé vendu pour près de 600 000 €; une collection d’images numériques vendues aux enchères pour environ 70 millions; le droit de propriété sur un tweet vendu pour 2,5 millions. Toutes ces opérations ont deux points communs: d’une part, elles concernent toutes des biens numériques qui seraient en théorie parfaitement reproductibles et réplicables (et donc sans valeur particulière); de l’autre, ils sont tous allés au port en utilisant NFT, une outil cryptographique qui ouvre les portes d’un marché de l’art numérique jusqu’à présent, il est resté peu exploré.

Qu’est-ce qu’un NFT

Le phénomène est connu sous le nom de crypto art, ou le réalisation et vente d’œuvres rendu possible par des technologies de cryptage qui assurer la possession de ces actifs à une seule personne. Dans le monde numérique, après tout, tout est reproductible: une image, une vidéo, un texte ne sont rien de plus que des séquences de bits qui peuvent être doublées indéfiniment avec la facilité d’un copier-coller; par le biais des NFT, cependant, il est possible de certifier de manière non ambiguë et incontestable qu’une seule des copies infinies possibles d’un actif numérique c’est l’original.

NFT signifie jeton non fongible, un jeton numérique dont l’existence est documentée dans le blockchain – le même grand livre distribué sur le Net qui est à la base des crypto-monnaies. Contrairement aux jetons qui distinguent Bitcoin, Ethereum et d’autres monnaies virtuelles, les jetons non fongibles sont cependant uniques et non échangeables: l’un ne vaut pas l’autre.

Parce qu’ils sont importants

Ces deux aspects – résidence sur la blockchain et non-fongibilité – rendent ces outils particulièrement intéressants pour la finalisation de contrats de toutes natures. Les NFT résident en ligne et sont indestructibles, incorruptibles et accessibles à tout moment, car ils sont validés par un réseau de nœuds qui ne peuvent pas se déconnecter. Parmi les nombreux usages qui en ont été faits au cours des dernières années, on ne pouvait en manquer un qui enquêterait sur le potentiel d’un monde jusqu’alors resté inexploré: celui de achat et vente d’œuvres d’art.

NFT dans l’art

Appliqué à ce secteur, les NFT ils fonctionnent comme des signatures: ils sont appliqués par l’auteur à l’œuvre qu’il souhaite rendre unique, puis vendus via des plateformes spécifiques ou aux enchères. Les sites qui traitent de ce domaine sont encore peu nombreux mais ils sont de plus en plus nombreux, alors que récemment la galerie Christie’s a mis aux enchères sa première œuvre ainsi vendue. En bref, il va sans dire que tout actif numérique peut être vendu de cette manière.

Combien valent les NFT

La seule condition pour que l’échange passe est que il y a un intérêt du public en acquérant un seul exemplaire. À eux seuls, les NFT n’ont aucune valeur: comme il s’agit de simples certificats, la valeur économique des jetons individuels est liée à celle de l’actif numérique sur lequel ils ont été irrévocablement apposés. Bref, une NFT liée à une œuvre de peu d’intérêt vaudra très peu, à moins qu’elle ne prenne soudainement de la valeur pour les raisons les plus diverses.

