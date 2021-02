Que sont les NFT, les actifs numériques qui transforment la collection d’art et de biens numériques

À 15 ans, Mark Cuban s’est rendu compte qu’il pouvait profiter du marché philatélique. Les prix variaient tellement et il y avait de telles inefficacités qu’il a découvert comment acheter des timbres de 15 cents à vendre pour 25 € une heure plus tard pour économiser pour l’université.

Le célèbre investisseur milliardaire – il possède l’équipe NBA Dallas Mavericks – a déjà vu comment la collecte attribuait simplement une valeur différente à un bien physique, mais Croyez maintenant en la révolution des NFT (Non -Fungible Tokens), qui sont la version numérique de timbres, d’art ou de tout autre produit matériel ou immatériel auquel une série d’utilisateurs finit par conférer une valeur. Ces actifs gagnent du terrain et font partie de cette nouvelle culture dans laquelle la blockchain et les crypto-monnaies sont également pleinement intégrées.

L’or est précieux parce que nous le croyons tous

Cubain réfléchit début 2021 sur cette révolution des nouveaux magasins de valeur. Beaucoup parlent de Bitcoin comme l’un de ces magasins de valeur qui remplacent ou peuvent remplacer ce que l’or a toujours représenté, mais pour Cubain, tout fait en fait partie de la même idée.

Et comme il l’expliquait alors, que l’or est devenu la réserve de valeur par excellence s’inscrit dans « un récit. Il y a beaucoup de métaux précieux qui répondent aux mêmes exigences, mais l’or a plus d’acheteurs. Lorsque le nombre d’acheteurs augmente, le les prix augmentent, et vice versa. Il n’y a rien d’unique ou de spécial à propos de l’or si ce n’est le fait que suffisamment de gens croient en cette histoire et achètent de l’or.« .

C’est la même réflexion que d’autres économistes et analystes ont faite dans le passé. Yuval Noah Harari en a parlé dans son best-seller ‘Sapiens: des animaux aux dieux’ et a expliqué comment la valeur de l’or et de l’argent « est purement culturelle » et il était devenu cette réserve de valeur en remplissant parfaitement l’exigence d’une «confiance universelle». Nous accordons de la valeur à l’or parce que tant d’autres personnes (la majorité de la population mondiale) le font.

De ce que vous touchez et voyez à ce que vous ne touchez pas (mais vous pouvez voir)

Les Les NFT (jetons non fongibles) sont des actifs numériques qui sont essentiellement une extension de cette même idée. Avant, nous accordions de la valeur à des biens tangibles que nous pouvions toucher et voir (or, timbres, œuvres d’art), et maintenant nous avons de plus en plus sur des biens immatériels que nous voyons le plus souvent, mais que nous ne pouvons probablement pas toucher.

Les crypto-monnaies sont une approximation de ce principe, mais les NFT vont un peu plus loin et appliquent ce concept de réserve de valeur à ces objets plus orientés vers la collecte.

Une lettre numérique Pokémon est un bon exemple de ce nouveau format de timbre à collectionner, et le concept est le même que celui qui est devenu célèbre il y a des années avec cette fièvre surprenante des cryptokitties (Cryptokitties) qui sont en fait toujours actifs et se négocient à des prix que pour beaucoup sont absurdes. Pourquoi l’avatar numérique d’un chat a-t-il coûté 115 000 €? Facile: assez de monde croyait que son prix était bien que. Il n’y en a plus.

Que sont les NFT et quelles sont leurs caractéristiques

Contrairement à ce qui se passe avec les crypto-monnaies, les NFT ne peuvent pas être échangés entre eux, car il n’y a pas deux NFT identiques: votre lettre d’un chaton crypto est unique, de même que l’œuvre d’art numérique ou tout autre bien immatériel qui relève de cette définition.

Comme expliqué dans Coindesk, il y a une analogie claire entre un NFT et un billet pour un festival de musique: dans ce billet, il y a des informations sur l’acheteur du billet, la date de l’événement et son emplacement. Ces entrées, comme les NFT, sont personnelles et uniques.

La plupart de ces « jetons » (qui peuvent être des pièces de monnaie, des timbres, des œuvres d’art ou des cryptochats, par exemple) sont basés sur les normes du réseau Ethereum et sa blockchain.

Cela a rendu facile de travailler avec eux lors de leur achat et de leur vente, et que des services tels que MetaMask ou MyEtherWallet (portefeuilles qui permettent une interaction avec Ethereum) sont des références dans ce type de transaction. En plus de cela, Les NFT ont plusieurs caractéristiques:

Étrangement unique – Ces actifs présentent de nombreuses analogies avec des œuvres d’art, dont il peut y avoir des copies (il est encore plus facile de faire des copies d’œuvres numériques), mais ici le propriétaire peut certifier qu’il est le seul et véritable propriétaire de l’œuvre originale, bien que cela peut être facilement partagé sur Internet (et c’est le cas). C’est une situation curieuse et un changement dans la valeur que nous accordons aux œuvres d’art physiques et numériques.

– Ces actifs présentent de nombreuses analogies avec des œuvres d’art, dont il peut y avoir des copies (il est encore plus facile de faire des copies d’œuvres numériques), mais ici le propriétaire peut certifier qu’il est le seul et véritable propriétaire de l’œuvre originale, bien que cela peut être facilement partagé sur Internet (et c’est le cas). C’est une situation curieuse et un changement dans la valeur que nous accordons aux œuvres d’art physiques et numériques. Non interopérable – Vous ne pouvez pas utiliser un avatar / une carte Cryptokitties dans d’autres jeux similaires comme CryptoPunk.

– Vous ne pouvez pas utiliser un avatar / une carte Cryptokitties dans d’autres jeux similaires comme CryptoPunk. Indivisible – Contrairement aux crypto-monnaies, les NFT ne peuvent pas être divisés en parties plus petites et ont une valeur totale en tant qu’entité complète ou jeton, pas plus. Vous ne pouvez pas avoir 1/1000 d’un minou crypto.

– Contrairement aux crypto-monnaies, les NFT ne peuvent pas être divisés en parties plus petites et ont une valeur totale en tant qu’entité complète ou jeton, pas plus. Vous ne pouvez pas avoir 1/1000 d’un minou crypto. Indestructible : les données d’un NFT sont stockées dans la chaîne de blocs via un contrat intelligent (Smart Contract), ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être détruites, supprimées ou répliquées.

: les données d’un NFT sont stockées dans la chaîne de blocs via un contrat intelligent (Smart Contract), ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être détruites, supprimées ou répliquées. Propriété absolue Contrairement à la musique ou aux films, si vous achetez l’un de ces produits, vous le possédez. Vous n’achetez pas de licence pour voir le film ou écouter la chanson, mais ce bien immatériel vous appartient entièrement.

Contrairement à la musique ou aux films, si vous achetez l’un de ces produits, vous le possédez. Vous n’achetez pas de licence pour voir le film ou écouter la chanson, mais ce bien immatériel vous appartient entièrement. Vérifiable: la blockchain permet de vérifier quelque chose de beaucoup plus complexe à prouver ou à certifier avec des sujets tels que la collection d’art ou les timbres, par exemple: la blockchain maintient un historique de qui a acheté ou vendu un NFT et qui en est le propriétaire actuel ( absolu), y compris le créateur d’origine auprès duquel cet actif numérique a été acheté en premier lieu.

Les NFT comme avenir des entreprises

Nous retournons à cubain, croyant absolu de ce type d’actifs numériques. À son avis, les NFT sont l’avenir des entreprises. « Cette génération sait qu’un contrat numérique et l’actif numérique qu’il représente ou un actif cryptographique sont un meilleur investissement que l’actif traditionnel que vous pouvez voir, toucher ou ressentir. »

Cela commence bien sûr à prendre du sens avec ce boom renouvelé que l’on voit avec les crypto-monnaies et dont Bitcoin et Ether sont les protagonistes. Les cryptochats ont même été suivis par des mèmes comme Nyan Cat, mais en plus, les NFT commencent également à bénéficier d’un soutien même dans des segments très traditionnels, comme le démontre le nouvelle vente aux enchères organisée par la maison de vente Christie’s.

Cette maison aux enchères une œuvre d’art numérique appelé «Tous les jours: les 5000 premiers jours» créé par un artiste célèbre nommé Mike Winkelmann, qui est beaucoup mieux connu sous son alias, Beeple.

Le travail de Beeple commence à être mis aux enchères aujourd’hui, et bien que le prix demandé soit de 100 €, la valeur atteindra éventuellement plusieurs millions de dollars.

Le jeu est un collage d’un peu plus de 5000 images créé (un par jour) par cet artiste au cours des 13 dernières années. La vente aux enchères, en passant, doit être payée en ETH, et chez Christie’s, ils indiquent à la fois l’adresse du sac à main et celle du contrat intelligent qui valide et certifie que l’œuvre – une image de 21069 x 21069 pixels) est unique.

Beeple, qui a fait des millions avec ses œuvres, est maintenant devenu le plus grand représentant de cette révolution théorique que l’art et la collection pourraient vivre avec les NFT. Et, comme l’a dit Cubain, « l’art est l’art. Il a toujours été disponible de manière presque illimitée« .

Image | Eduardo Kobra