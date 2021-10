Que sont les jeux vidéo Roguelike et Roguelite ?

Vous avez peut-être remarqué que le genre des jeux vidéo roguelike gagne en popularité. Mais comme beaucoup de genres, les roguelikes peuvent être difficiles à définir clairement, surtout lorsqu’ils se mélangent à beaucoup d’autres styles de jeu. C’est pourquoi il existe des catégories dérivées comme le « roguelite ».

Nous allons parcourir les jeux de roguelike pour vous aider à comprendre leurs éléments clés et comment ils diffèrent de leurs compagnons roguelites.

Que sont les roguelikes ?

Le titre de « roguelike » vient du jeu qui a été le pionnier de ce type de gameplay : Rogue, sorti sur divers premiers ordinateurs à partir de 1980. Rogue est un jeu d’exploration de donjon au tour par tour dans lequel vous devez vous frayer un chemin à travers les niveaux d’un donjon, en ramassant des objets et en battant des ennemis en cours de route.

Rogue utilise des graphiques ASCII simples pour tout représenter, y compris les ennemis et les salles. C’était un moyen facile de représenter un univers de jeu sur les terminaux en mode texte de l’époque. En outre, le jeu est doté d’une génération procédurale, ce qui rend chaque partie unique et empêche les joueurs de mémoriser la disposition du jeu.

Rogue présente ces caractéristiques et d’autres choix de conception spécifiques, en partie dus aux limitations techniques de l’époque, qui sont devenus un modèle pour les futurs jeux qu’il a inspirés. Ces jeux sont appelés roguelikes.

Qu’est-ce qui définit un Roguelike ?

En 2008, la conférence internationale sur le développement des roguelikes s’est tenue à Berlin. Des développeurs et des joueurs y ont travaillé à l’élaboration d’une définition appropriée des roguelikes. Cet ensemble de normes est maintenant appelé l’interprétation de Berlin, et bien qu’il ne soit pas parfait, c’est une bonne base de référence pour déterminer à quel point un jeu est roguelike.

Voici les facteurs les plus importants des roguelikes selon l’interprétation de Berlin :

La génération aléatoire de l’environnement : Les roguelikes présentent différents agencements de pièces avec des emplacements aléatoires pour les ennemis et les objets à chaque fois que vous jouez. Cela se fait généralement par une génération procédurale, et non par un hasard total, afin d’éviter les situations ingagnables.

Mort permanente : La mort permanente signifie que lorsque vous mourez, vous perdez toute progression et devez recommencer depuis le début. La progression n’est pas reportée d’un run à l’autre.

Déplacement au tour par tour sur une grille : Il n’y a pas d’élément en temps réel dans les roguelikes ; le temps avance généralement lorsque vous faites un pas ou une autre action. Cela vous permet de prendre votre temps et de réfléchir à vos actions à l’avance. De plus, les roguelikes présentent une grille de tuiles au lieu d’un mouvement libre.

Jeu non modal : Dans les roguelikes, toutes les actions se déroulent sur le même écran. Il n’y a pas d’écrans spéciaux pour les batailles, les cutscenes ou autres.