Que sont les guides Instagram et à quoi servent-ils?

Instagram intègre un nouvel onglet dans votre profil appelé «Guides». Nous vous montrons ce qu’ils sont et comment en créer un.

Comme d’habitude, Instagram intègre une série de nouveautés axées sur le création de contenu. On l’a déjà vu à travers les «Stories», puis les «Reels» sont arrivés et maintenant les «Guides».

Bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité disponible en mai uniquement pour les influenceurs, à partir de 17 novembre Instagram a annoncé l’inclusion des guides pour tous les utilisateurs, car grâce au réceptivité positive et les demandes du public, il promet d’être un outil très puissant. Si vous voulez en savoir plus à leur sujet, assurez-vous de lire cet article.

Que sont les guides Instagram?

le guides ou « Guides Instagram« Il s’agit d’une nouvelle façon de afficher du contenu sur la plateforme. L’intention de la réseau social, est-ce que les créateurs de contenu, les personnalités publiques, influenceurs et organisations Avec un large public, montrez le contenu au public.

L’idée est d’aider les utilisateurs à accéder plus rapidement et plus facilement à des informations utiles et pertinentes sur divers sujets à travers des sujets, des astuces, des conseils et plus encore.

Jusqu’à récemment, il s’agissait d’une fonctionnalité exclusive pour les comptes sélectionnés par la plate-forme et axés sur le « Santé et bien-être » comme moyen de lutter contre la pandémie de Covid-19.

Cependant, en raison de leur grande réceptivité, ils se sont répandus dans le monde entier, c’est-à-dire ils ont enfin atteint tous les profils. Comme tu lis! Il est désormais possible de profiter des guides et de créer ainsi vos propres publications.

En ce qui concerne l’esthétique de cette section, la structure classique du réseau social définie par une image avec un titre est maintenue, ceci étant le premier aspect lors de la connexion avec le public.

Puis-je créer mes propres guides?

La réponse est oui. Maintenant tous les utilisateurs peuvent créer leurs propres guides et localisez-les dans la boutique Instagram afin que les visiteurs puissent recevoir des recommandations de votre part. Ensuite, nous vous laisserons une petite étape par étape dans laquelle nous vous expliquons comment créer vos propres guides sur Instagram.

Entrez votre application Instagram .

. Appuyez sur l’icône de la photo située en bas à gauche de l’écran.

L’écran de votre profil apparaîtra. Appuyez sur l’icône « + » situé en haut de votre profil.

situé en haut de votre profil. Choisissez ensuite l’option « Guides ».

Sélectionnez maintenant le type de guide que vous allez créer selon les catégories présentées. Vous pouvez choisir entre « Lieux, produits ou publications » .

que vous allez créer selon les catégories présentées. Vous pouvez choisir entre . Vous pouvez choisir entre vos propres photos, vidéos ou fichiers de votre propre contenu ou ceux que vous avez enregistrés à partir d’autres comptes.

Ajouter le « Titre et description » dans chacun des contenus que vous allez partager.

dans chacun des contenus que vous allez partager. Choisissez l’image de couverture que vous préférez ou laissez Instagram le faire par défaut.

Maintenant, appuyez simplement sur « Prochain » et après « Partager ». Prêt! Votre guide a été partagé avec votre communauté directement sur votre profil.

Comment consulter les guides?

Si vous souhaitez accéder aux guides d’autres personnes, la première chose à faire est de saisir l’un de vos comptes préférés et vous verrez une nouvelle icône sur votre profil qui a une façon de « Guides papier ». Il vous suffit de choisir cette section et vous verrez immédiatement tout le contenu créé au format guide à ce jour.

Si vous vous sentez toujours perdu, nous vous l’expliquerons pas à pas:

Entrer le Application Instagram .

. Localisez le profil de préférence.

de préférence. Dans la barre de boutique, vous verrez une nouvelle section identifiée par un guide ou livre ouvert , Clique dessus.

, Clique dessus. De cette façon, vous aurez accès à tout le contenu et aux recommandations des autres utilisateurs.

Il est entendu que l’idée est que le contenu créé grâce à cet outil est de qualité et vraiment utile, qu’il ajoute de la valeur et est transcendantal pour le public.

Et comme vous le verrez, il est possible de les consulter et même de les partager sur votre profil. Vous pouvez les partager en messages directs à vos amis ou à votre famille ou simplement publiez-le dans le cadre de vos histoires pour une plus grande portée. De plus, si vous souhaitez les enregistrer ou les intégrer à votre collection, c’est également possible.

Les meilleurs comptes pour consulter les guides Instagram

Certains influenceurs et comptes avec de nombreux followers ont rejoint cette nouvelle tendance et créé leur propre Guides Instagram pour garder votre communauté informée. Parmi eux, nous soulignons:

@afpsnational

AFSP (Fondation américaine pour la prévention du suicide) c’est une association qui cherche à encourager les gens à travers pensées positives et aide psychologique pour prévenir le taux de suicide augmenter. Tout pour la santé mentale peut être réalisé grâce à ce groupe de personnes. Bien sûr, ils ont créé leur propre section de guide sur Instagram pour promouvoir une culture plus intelligente et éduquer la société.

@heads_together

@heads_together est une autre association axée sur améliorer la santé mentale, où les problèmes de gentillesse et conscience afin de changer la perspective de la vie et de regarder le monde différemment. Cette fondation a été inaugurée par la famille royale, dirigée par le Duc, duchesse de Cambridge et prince Harry.

@vitaalere

@vitaalere est une organisation créée pour la protection et la sécurité des enfants et des adolescents, en particulier en cette ère de technologie et internet où de plus en plus nos enfants sont exposés. L’idée est basée sur prendre soin et guider les parents, enseignants, coordinateurs pour maintenir l’intégrité du mineur. Leurs guides via Instagram fournissent des informations précieuses qui peuvent vous aider à maintenir le contrôle des réseaux sociaux Dans notre monde.

@deepikapadukone

Quand cela vient à Santé et bien-être @deepikapadukone est idéal pour vous. Cette fois, c’est un espace avec de nombreux conseils, secrets et points clés à garder la santé mentale équilibrée.

@sudahdong

@sudahdong est un programme créé pour lutter contre le harcèlement physique ou psychologique auxquels des millions d’enfants sont soumis dans les écoles, également appelées harcèlement. Les guides et informations à ce sujet sont destinés à tous les pays du monde, notamment pour faire prendre conscience des dégâts causés.

@eenfance

@eenfance cherche à diminuer tout comme Sudahdong les niveaux de l’intimidation à l’école et travaille pour le transformation positive de tous les êtres humains. En même temps, il soutient les parents et les représentants de chaque famille dans la culture de la cyberintimidation et la prise en charge des l’intégrité du mineur.

Image | Unsplash I, Image | Unsplash II

