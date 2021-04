Que sont les écouteurs à conduction osseuse et quelles sont les meilleures options d’achat

Écoutez votre musique préférée d’une manière différente avec ces écouteurs uniques et innovants.

Les écouteurs traditionnels ou les casques serre-tête ont contact direct avec l’oreille pour émettre un son de bonne qualité et ne pas interférer avec les bruits extérieurs. Pour changer tout préréglé Les écouteurs à conduction osseuse arrivent qui, surprise, remplissent la même fonction – émettre un son – laissant l’oreille libre.

Ces écouteurs innovants sont une excellente option pour ceux qui font du sport en plein air, car ils peuvent écouter de la musique et des podcasts sans s’isoler de ce qui se passe autour d’eux. Et nous allons leur dédier ce guide, à écouteurs à conduction osseuse, pour expliquer comment ils fonctionnent et ce qu’ils sont les meilleurs modèles que vous pouvez acheter actuellement.

Comment fonctionnent les écouteurs à conduction osseuse

Les écouteurs à conduction osseuse sont placés sur les joues et fonctionnent émettant des vibrations dans les os marteau, enclume et étrier, de l’oreille moyenne, chargés d’amplifier et porter ce son à la cochlée de l’oreille interne. De cette manière, ce type de casque ne nécessite pas l’intervention de l’oreille externe ou du tympan, qui interviennent dans le processus des écouteurs traditionnels.

Quel avantage cela a-t-il? Premièrement, les écouteurs à conduction osseuse peuvent être utilisés par les personnes aux tympans endommagés. De plus, ils ne représentent pas un danger pour cette membrane, comme cela se produit avec un casque interne lorsque le son est reproduit à un volume trop élevé.

7 astuces pour toujours choisir de bons écouteurs sans fil

D’autre part, les écouteurs à conduction osseuse sont une bonne option pour ceux qui exécutent sport de plein air, car laisser l’oreille externe libre leur permet écoute les sons autour de toi et soyez attentif à ce qui se passe autour de vous.

La «liberté» de l’oreille externe a un inconvénient lors de l’utilisation de ces écouteurs très spéciaux, et c’est que la qualité sonore n’est pas si exceptionnelle comme les écouteurs ou les casques serre-tête, ils ne sont pas axés sur la haute fidélité. Lorsque le son est reçu de l’extérieur, les utilisateurs ne pourront pas entendre le son aussi clairement qu’avec les autres écouteurs, qui s’isolent beaucoup mieux du bruit externe.

En conclusion, les écouteurs à conduction osseuse fonctionnent en émettant des vibrations vers les os de l’oreille moyenne qui atteignent l’oreille interne, une alternative intéressante pour les personnes aux tympans endommagés et les athlètes.

Les meilleurs écouteurs à conduction osseuse que vous pouvez acheter

En analysant le marché des écouteurs à conduction osseuse, nous constatons qu’il n’y a pas beaucoup de modèles parmi lesquels choisir. Le fabricant le plus important est AfterShokz, qui place plusieurs de ses modèles parmi les meilleurs modèles de conduction osseuse que vous puissiez acheter.

AfterShokz Aeropex

Les écouteurs AfterShokz Aeropex, dotés de la technologie de conduction osseuse, ont une inclinaison de 30 ° des transducteurs qui leur permet d’émettre quelques des basses plus profondes et un volume plus élevé.

Ils sont parfaits pour le sport, car ils pèsent seulement 26 grammes et résistance IP67 l’eau et la poussière. En termes d’autonomie, un autre des aspects les plus importants des écouteurs sans fil, l’Aeropex peut jouer de la musique pendant environ 8 heures.

AfterShokz OpenMove

Un autre modèle AfterShokz de qualité est OpenMove, un casque à conduction osseuse au design ergonomique qui s’adapte à chaque utilisateur et ne pèse que 29 grammes. le Bluetooth 5.0 assure une connexion rapide et stable avec le smartphone, en plus d’avoir une batterie qui permet environ 6 heures d’utilisation. Le chargement de ces écouteurs, avec un port USB-C, prend environ 2 heures.

AfterShokz Trekz Air

Le gris, le rouge et le bleu sont les couleurs dans lesquelles les écouteurs AfterShokz Trekz Air sont disponibles, qui vous permettent d’écouter de la musique et le son de l’extérieur en même temps. Avoir Bluetooth 4.2 pour se connecter à d’autres appareils, résistance IP55 sueur et pluie légère et Batterie de 6 heures, que ce soit pour la musique ou les appels, car ils intègrent également un double microphone.

AfterShokz Xtrainerz

Au niveau avancé se trouvent les écouteurs à conduction osseuse AfterShokz Xtrainerz, qui peuvent être utilisés pour courir, nager, faire du vélo ou simplement marcher. Plus précisément, ils sont conçu spécifiquement pour la natation, eh bien ils ont résistance IP68 et ils sont compatibles avec l’utilisation du bonnet de bain, des lunettes et des casquettes.

Grâce à une égalisation spécifique, ces écouteurs Xtrainerz offrent des basses puissantes et un bon son sous l’eau. Vous pouvez vous entraîner avec eux sans vous soucier de la charge, car ils ont une batterie qui peut en contenir quelques-uns 8 heures de lecture continue.

Vidonn F1

Un casque de conduction osseuse plus accessible est ces Vidonn F1, avec Bluetooth 5.0 pour offrir une bonne connexion avec le smartphone. Ils sont une bonne option pour écouter de la musique tout en faisant du sport, car ils tiennent bien la tête et ont résistance IP55 à la pluie légère et à la sueur. Votre batterie dure environ 6 heures de lecture et nécessite environ 2 heures de charge.

Rubriques connexes: Casques, Technologie

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂