Que sont les DNS et comment les changer dans Android

Tout ce que vous devez savoir sur le DNS sur Android: ce qu’ils sont, à quoi ils servent et comment ils sont modifiés.

Vous en avez probablement entendu parler à plus d’une occasion, même si vous ne savez peut-être pas encore ce qu’ils sont vraiment: DNS sont un élément essentiel de tout type de connexion réseau, et à la fois sur Android et sur toute autre plate-forme, ils remplissent un rôle très important.

Et vous trouverez probablement encore plus intéressant de savoir que, configurer le DNS sur Android de la bonne manière, vous pouvez même accélérer quelque peu votre vitesse de navigation sur Internet. Dans ce guide, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur le DNS sur Android.

Que sont les DNS

DNS est également connu sous le nom de Système de nom de domaine ou Services de noms de domaine – d’où son acronyme.

La documentation officielle du Groupe de travail sur l’ingénierie Internet o L’IETF définit dans RTC 1034 que cet élément agit comme un système de dénomination hiérarchique et décentralisé, et se charge de nommer les différents appareils connectés à un réseau IP, que ce soit Internet ou un réseau privé.

De cette façon, DNS est capable de traduire les noms de domaine – par exemple, 45Secondes.fr– à son adresse IP numérique correspondante. Ainsi, lorsque vous saisissez l’adresse d’un site dans le navigateur Web, le système DNS parcourt son annuaire pour trouver l’adresse IP associée audit site.

Par défaut, Le système DNS est fourni automatiquement par le réseau auquel nous sommes connectés. Cependant, il existe un moyen modifier ses paramètres.

Pourquoi changer le DNS par défaut

Il y a différentes raisons pour lesquelles cela pourrait être intéressant modifier le DNS par défaut sur un mobile ou une tablette Android, ou même sur un Android TV.

Et c’est que par défaut, notre réseau sera configuré avec le DNS propre de l’opérateur offert par la connexion Internet. Cela peut conduire à certains risques de sécurité puisque ledit opérateur pourrait en profiter trou pour suivre les pages Web que nous visitons.

Au-delà de la question de la vie privée, le changement de DNS peut également accélérer la navigation sur Internet. Certains DNS ont un temps de réponse lorsqu’il s’agit de résoudre les adresses IP des noms de domaine plus haute, de sorte que l’accès aux pages Web peut prendre plus de temps. Choisir un DNS avec de bonnes performances peut accélérer la vitesse à laquelle nous naviguons.

D’autres avantages du changement de DNS sont de permettre la possibilité de accéder au contenu d’autres pays que, pour une raison quelconque, notre opérateur a bloqué le nôtre; configurer les contrôles parentaux ou définir des restrictions; ou améliorez encore la sécurité en définissant filtres de contenu.

Comment changer DNS sur Android

Maintenant tu sais ce qu’est le DNS et pourquoi vous voudrez peut-être le changer. Il est donc temps de voir comment changer DNS sur Android.

Notez que le processus est le même sur n’importe quel mobile, quel que soit son fabricant ou sa version d’Android. Voici les étapes à suivre pour changer le DNS sur votre mobile ou votre tablette:

Ouvrez l’application Paramètres système. Accédez à la section Connexions et réseaux. Tapez sur Réseaux Wi-Fi, puis sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter – auquel vous vous êtes déjà connecté auparavant -. Dans les paramètres réseau, appuyez sur « Paramètres avancés » et, dans la section « Paramètres IP », choisissez l’option « IP statique ». Vous verrez que de nouvelles options apparaissent disponibles. Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez les sections «DNS 1» et «DNS 2». Entrez les valeurs DNS que vous souhaitez utiliser. Par défaut, Android utilise Google DNS –8.8.8.8 et 8.8.4.4–.

Comme tu vois, changera le DNS dans Android c’est un processus extrêmement simple. Et pourtant, il existe un moyen encore plus simple de le faire.

Et est-ce que certaines entreprises et organisations offrent la possibilité de télécharger des applications qui changent automatiquement de DNS. C’est le cas de Cloudflare, qui permet définir le célèbre DNS 1.1.1.1 axé sur la sécurité sur Android via son application officielle disponible sur Gooogle Play; ou de Google lui-même via Intra, son application DNS sécurisée visant à éviter la censure sur Internet.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂