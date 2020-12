Que sont les codes Google Maps Plus et comment les utiliser pour partager votre position

Google Maps propose une fonction utile qui vise à remplacer les adresses postales: c’est ce que vous devez savoir sur les codes plus ou les codes plus.

Lancé en 2015, Google Plus Codes est né pour tenter de remplacer les adresses postales classiques pour un simple code alphanumérique facile à retenir, permettant ainsi à n’importe qui d’avoir une adresse, où qu’il se trouve.

Cette technologie a évolué, et bien qu’elles n’aient pas remplacé les adresses, elles sont devenues moyen facile et simple de partager notre emplacement. Si vous ne les connaissez pas encore, dans ce guide, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur Codes plus ou «codes plus» de Google Maps.

Que sont les codes Google Maps plus et à quoi servent-ils

Comme Google l’a lui-même expliqué à l’époque, le Codes Google Maps Plus sont des codes de localisation générés à partir du latitude et longitude d’un lieu spécifique.

Sur la base de ces données, Google est en mesure de générer un code alphanumérique beaucoup plus facile à retenir et à partager. Ces codes ont un format similaire à «V75V + 8Q», où la première partie du code correspond à la zone, se référant à une région de 100 x 100 kilomètres. Le second, qui comporte généralement six caractères, fait référence au zone locale, faisant référence au quartier ou au bâtiment dans une superficie de 14 x 14 mètres.

Chaque code Plus a un maximum de 10 caractères, et l’objectif de l’initiative, selon les mots de Google lui-même, est donner à chacun une adresse postaleMême les personnes qui n’en ont jamais eu – environ 25% de la population mondiale, quelque 2 milliards de personnes, n’ont pas d’adresse ou il est trop difficile à localiser.

En plus de cela, le la technologie est open source, afin que tout développeur puisse créer ses applications sur la base des principes des codes Plus, et ainsi implémenter des fonctions de localisation améliorées.

Comment localiser le code plus de votre emplacement exact

N’importe quel endroit dans le monde a son propre code Plus, et cela peut être utiliser facilement Google Maps. Peu importe que l’endroit où vous vous trouvez n’ait pas d’adresse associée, ou que ce soit un endroit loin de la civilisation.

Pour pouvoir localiser le code plus d’un emplacement exact, tout ce que vous avez à faire est de suivre ces étapes:

Ouvrez l’application Google Maps sur votre mobile ou la version Web sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Appuyez sur l’icône bleue qui représente votre emplacement. En haut, vous verrez les informations du lieu où vous vous trouvez, y compris le code Plus correspondant à votre position.

Si ce que tu veux c’est obtenir le code Plus depuis n’importe quel autre endroit sur la carte, il vous suffit appuyez sur cet endroit sur la carte et ouvrez le panneau d’informations. Ainsi, dans le résumé apparaîtront différentes informations sur le lieu en question, y compris son code plus.

Comment partager votre code plus

Maintenant que vous avez obtenu votre Google Maps plus le code, le moment est venu de le partager avec le monde.

L’un des avantages de ce type de code est qu’il peut être saisi dans la recherche Google Maps, et l’application affichera l’emplacement exact correspondant à chaque code.

Pour partager votre code Plus, l’option la plus simple est d’accéder au vos informations de localisation en suivant les étapes indiquées dans la section précédente, puis touchez le code plus pour le copier dans le presse-papiers. Maintenant vous pouvez envoyez-le à quelqu’un d’autre via des applications telles que WhatsApp ou Instagram.

D’autre part, gardez à l’esprit que si vous souhaitez montrer à d’autres personnes votre position sans avoir à recourir aux codes Plus, n’oubliez pas que vous pouvez également partager votre position à l’aide de Google Maps.

