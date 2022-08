Que sont les cercles Twitter et comment fonctionnent-ils ?

31 août 2022 17:44:50 IST

Twitter a enfin déployé sa fonctionnalité très attendue « Cercles » pour tous les utilisateurs. La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de tweeter à un certain public au lieu de tous leurs abonnés. La fonctionnalité avait été publiée pour certains utilisateurs dans le cadre du programme de test bêta en mai.

La fonctionnalité est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Twitter sur le site Web, les appareils iOS et Android. La fonctionnalité « Cercles » sur la plate-forme de microblogging est similaire à celles observées sur d’autres plates-formes de médias sociaux, comme la fonctionnalité « Amis proches » sur la plate-forme de partage d’images populaire Instagram.

vous donnant tout le cercle Twitter parce que parfois vos Tweets ne sont pas pour tout le monde ajoutez jusqu’à 150 personnes au vôtre et utilisez-le. s’il vous plaît. pic.twitter.com/D6AE4OhRX5 —Twitter (@Twitter) 30 août 2022

« Avec Twitter Circle, les gens ont désormais la possibilité de choisir qui peut voir et interagir avec leur contenu sur une base Tweet par Tweet. Cela permet d’avoir plus facilement des conversations plus intimes et d’établir des liens plus étroits avec certains abonnés », a déclaré Twitter à propos de la nouvelle fonctionnalité.

Avec la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront ajouter jusqu’à 150 autres utilisateurs de Twitter à leurs cercles, que les autres utilisateurs les suivent ou non. Cependant, chaque utilisateur ne peut avoir qu’un seul cercle Twitter. Les utilisateurs ne peuvent voir que la liste complète de leur propre cercle Twitter et ne peuvent pas voir la liste des utilisateurs du cercle d’un autre utilisateur. De plus, les tweets envoyés à votre cercle ne peuvent pas être retweetés. Si les utilisateurs ne veulent pas voir les tweets d’un utilisateur qui les a ajoutés à leur cercle, Twitter suggère d’utiliser les options de désabonnement, de blocage ou de désactivation.

Vous pouvez utiliser la fonction Twitter Circle chaque fois que vous tweetez. Dans le compositeur de tweet, cliquez sur le menu déroulant en haut et choisissez « Cercle » comme public au lieu de tout le monde. Vous pourrez modifier cette option la prochaine fois que vous tweeterez. Tous les membres de votre cercle verront une note indiquant « Seules les personnes dans @[yourusername]Le cercle Twitter de peut voir ce tweet », à côté du tweet.

