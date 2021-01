Que sont les cabanes de mer TikTok? Détails sur la dernière tendance des médias sociaux

Il y a certainement eu des tendances TikTok intéressantes qui se sont produites l’année dernière.

Ils ont généralement plus à voir avec de nouveaux mouvements de danse à la mode ou des chansons virales, mais cette fois-ci, TikTok a ravivé la tradition séculaire des chants marins.

L’Encyclopedia Britannica définit un bidonville comme une «chanson de travail des marins datant de l’époque des voiliers, lorsque la manipulation de voiles lourdes, au moyen de cordes, depuis des positions sur le pont constituait une grande partie du travail d’un marin.

« Selon la tradition des bidonvilles, un ‘shantyman’ serait choisi en fonction de son savoir-faire – et non de son talent musical – pour diriger l’équipage dans un chœur d’appel et de réponse pendant qu’ils travaillent, ce qui donne des voix un peu brutes sur les bords, « lit un rapport.

Que sont les baraques marines TikTok?

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur la dernière tendance virale des médias sociaux.

Tout a commencé fin décembre par Nathan Evans, un chanteur écossais de 26 ans.

Evans a posté un TikTok de lui-même exécutant une chantey en plusieurs parties intitulée «The Scotsman».

Mais ce n’est pas son premier bidonville qu’il fait – il les couvre depuis des mois maintenant, et a même posté une version intégrale du bidonville «Leave Her Johnny» sur YouTube.

« C’est fou et est allé beaucoup plus loin que je ne l’aurais jamais imaginé », a déclaré Evans à BBC Radio 4. Aujourd’hui. « J’ai fait un bidonville en juillet 2020, juste parce que quelqu’un m’avait demandé dans un commentaire sous l’une de mes vidéos. »

«J’ai donc téléchargé cela et il a atteint 1,1 million de vues. Je pensais qu’il devait y avoir une demande », a-t-il expliqué.« Les gens attendaient avec impatience plus et ils commentaient sous chaque vidéo après cela, pouvez-vous chanter celle-ci, pouvez-vous chanter celle-là – c’était juste des demandes de personnes pour moi pour les chanter.

Evans a également déclaré que les chants de mer sont tout simplement amusants et un bon moyen d’impliquer tout le monde dans le chant.

« Donc je pense que c’est le fait que vous pouvez impliquer tout le monde, tout le monde peut participer, vous n’avez pas nécessairement besoin de pouvoir chanter, les mots sont simples et ce n’est que le rythme et les voix », a-t-il déclaré. pense que c’est un peu tout ce qui plaît à tout le monde.

En conséquence, de nombreux utilisateurs de TikTok ont ​​trouvé les chants incontournables et se demandent même de rendre les chansons disponibles sur toutes les plateformes de streaming.

ShantyTok prend le contrôle de l’application de médias sociaux.

Un utilisateur de Twitter a écrit: «2021 est l’année du bidonville».

Un autre a écrit, « Sea bidonville TikTok est le cadeau qui continue de donner. »

La fonction duo de TikTok a servi de moyen idéal pour fournir l’aspect appel et réponse du bidonville.

Les utilisateurs ont commencé à devenir plus créatifs et complexes avec leurs propres interprétations, ajoutant même des harmonies et des instruments.

Avec des paroles répétitives faisant souvent référence aux devoirs des marins et une instrumentation généralement constituée du violon ou du violon, les cabanes se révèlent être le terreau idéal pour l’improvisation.

Comme le note VanArendonk, Les cultures noires semblent avoir joué un rôle crucial dans la formation du bidonville, même si le genre a depuis été complètement blanchi à la chaux.

Une partie de la joie vient aussi de l’absurdité consciente de la tendance. Comme la comédie musicale Ratatouille, c’est un concept tellement étrange qu’il déchire la conscience de soi.

De toutes les tendances TikTok que nous avons vues cette année, le shantytok doit être, de loin, le plus sain.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.