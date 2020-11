Que sont les anticorps monoclonaux? Pourquoi avons-nous besoin d’eux ainsi que d’un vaccin COVID-19?

La FDA a délivré une autorisation d’utilisation d’urgence pour l’anticorps monoclonal d’Eli Lilly alors que Regeneron attend toujours le feu vert de la FDA pour son traitement par anticorps.

Quand Le président Trump a reçu un diagnostic de COVID-19 , l’une des thérapies expérimentales de pointe il a reçu était un mélange d’anticorps monoclonaux. Mais maintenant un vaccin pourrait bientôt être disponible. Alors, d’autres thérapies sont-elles nécessaires ou utiles? Et qu’est-ce qu’un anticorps monoclonal exactement?

Au cours des derniers mois, le public a appris de nombreux traitements utilisé pour combattre le COVID-19 . Un antiviral comme le remdesivir empêche le virus de se répliquer dans les cellules humaines. Plasma de convalescence du sang de donneurs qui se sont rétablis du COVID-19 peut contenir des anticorps qui suppriment le virus et l’inflammation. Stéroïdes comme dexaméthasone peut modifier et réduire les dommages inflammatoires dangereux aux poumons, ralentissant ainsi l’insuffisance respiratoire.

La FDA a délivré une autorisation d’utilisation d’urgence pour Anticorps monoclonal d’Eli Lilly, appelé bamlanivimab, et Regeneron attend le feu vert de la FDA pour son traitement par anticorps. Les anticorps monoclonaux sont particulièrement prometteurs en thérapie car ils peuvent neutraliser le virus SARS-CoV-2, responsable du COVID-19 et bloque sa capacité à infecter une cellule. Cela pourrait être une intervention vitale chez les personnes qui sont incapables de développer une forte réponse immunitaire naturelle au virus – celles de plus de 65 ans ou avec des conditions existantes qui les rendent plus vulnérables.

J’ai travaillé dans santé publique et laboratoires médicaux depuis des décennies, spécialisée dans l’étude des virus et autres microbes. Même lorsqu’un vaccin contre le COVID-19 devient disponible, je vois un rôle pour la thérapie par anticorps monoclonaux pour maîtriser la pandémie.

Pourquoi devrions-nous nous en soucier?

Jusqu’à ce qu’un un grand pourcentage d’une population est immunisé aux maladies infectieuses – que ce soit par le biais d’un vaccin ou d’une propagation incontrôlée dans une communauté – le monde doit compter sur d’autres armes dans notre guerre contre le COVID-19 pandémie.

En plus des thérapies mentionnées précédemment, les anticorps monoclonaux peuvent nous offrir un autre outil pour neutraliser le virus une fois qu’il provoque une infection.

Ces anticorps artificiels offrent au monde la possibilité d’une immunothérapie similaire à l’utilisation de plasma de convalescence mais avec une action plus ciblée et plus précise. Alors qu’un vaccin contribuera en fin de compte à protéger le public, la vaccination ne sera pas un événement instantané, délivrant le vaccin à 100% de la population. Nous ne savons pas non plus quelle sera son efficacité.

L’impact d’un vaccin n’est pas non plus instantané. Il faut plusieurs semaines pour générer une puissante réponse anticorps. Dans l’intervalle, les anticorps monoclonaux pourraient aider à éliminer le virus qui se multiplie dans le corps.

Anticorps 101

Un anticorps est une protéine en forme de Y produite naturellement par le système immunitaire de notre corps pour cibler quelque chose qui est étranger ou ne fait pas partie de vous. Ces corps étrangers sont appelés antigènes et peuvent être trouvés sur les allergènes, les bactéries et les virus ainsi que d’autres choses comme les toxines ou un organe transplanté.

Un traitement par anticorps monoclonal imite la réponse immunitaire naturelle du corps et cible les agents étrangers, comme un virus, qui infectent ou nuisent aux personnes. Il existe également des anticorps monoclonaux que les sociétés pharmaceutiques ont conçu pour cibler les cellules cancéreuses. Les anticorps monoclonaux sont l’un des types de médicaments les plus puissants. En 2019 sept des 10 médicaments les plus vendus étaient des anticorps monoclonaux.

Pour le président Trump, le traitement expérimental réalisé par la société pharmaceutique Regeneron inclus deux anticorps.

Typiquement, la protéine de pointe sur le coronavirus s’intègre parfaitement dans le récepteur ACE2 sur les cellules humaines, une protéine commune dans les cellules pulmonaires et d’autres organes. Lorsque cette connexion se produit, le virus est capable d’infecter les cellules et de se multiplier à l’intérieur. Mais les anticorps monoclonaux peuvent ralentir ou arrêter l’infection en se fixant à la protéine de pointe virale avant qu’elle n’atteigne le récepteur ACE2. Si cela se produit, le virus devient inoffensif car il ne peut plus pénétrer dans nos cellules et se reproduire.

Comment les anticorps monoclonaux sont-ils créés?

Anticorps monoclonaux qui neutralisent le coronavirus sont compliqué à fabriquer et à produire. Ils doivent être fabriqués à l’intérieur de cellules prélevées sur l’ovaire d’un hamster et cultivés dans de gigantesques cuves en acier. Les anticorps que ces cellules fabriquent doivent ensuite être extraits et purifiés. Malheureusement, ces anticorps monoclonaux, utilisés pour d’autres maladies depuis des années, sont souvent assez cher.

Les deux anticorps de Regeneron sont ciblés sur la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 – les saillies à la surface du virus qui lui donnent un aspect en forme de couronne et sont essentielles pour infecter les cellules humaines.

L’un des deux anticorps de Regeneron est une réplique, ou clone, d’un anticorps récolté sur une personne qui s’est rétablie du COVID-19 . Le deuxième anticorps a été identifié chez une souris qui a été biologiquement conçue pour avoir un système immunitaire humain. Lorsque cette souris a été injectée avec la protéine de pointe, son système immunitaire humain a généré des anticorps contre elle. L’un des anticorps de souris les plus efficaces a ensuite été récolté et utilisé pour faire partie de cette thérapie.

Traitement par anticorps monoclonaux d’Eli Lilly, le bamlanivimab, a été identifié à partir d’un échantillon de sang prélevé sur l’un des premiers patients américains à se remettre du COVID-19 .

Les deux sociétés ont mis en place une fabrication à grande échelle avec des chaînes d’approvisionnement mondiales robustes en place pour produire les anticorps monoclonaux, avec de nombreux sites de fabrication mondiaux pour augmenter l’offre. Eli Lilly a a reçu l’approbation de la FDA, et Regeneron est toujours en attente d’approbation. Malheureusement, il y aura probablement une pénurie d’anticorps au début des approbations.

Anticorps monoclonaux plus un vaccin

Les anticorps monoclonaux pourront compléter les vaccins en offrant une protection rapide contre les infections. Lorsqu’ils sont administrés à un individu, les anticorps monoclonaux offrent une protection instantanée pendant des semaines, voire des mois. Les vaccins mettent plus de temps à fournir une protection car ils doivent défier le système immunitaire. Mais l’avantage d’un vaccin est qu’il offre généralement une protection à long terme.

Les produits Regeneron et Eli Lilly sont tous deux délivrés par injection intraveineuse, après quoi le patient doit être surveillé par des professionnels de la santé. Puisqu’ils offrent une protection immédiate, les implications du traitement ou de la protection des populations à haut risque sont immenses.

Ces médicaments ont le potentiel de traiter les patients infectés ou de prévenir l’infection des professionnels de la santé essentiels et de la santé publique en première ligne de cette pandémie. Les anticorps monoclonaux pourraient également être utiles pour les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes immunodéprimées pour qui les vaccins ne fonctionnent pas ou peuvent être dangereux.

Rodney E. Rohde, Professeur Clinical Laboratory Science, Texas State University

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂