Que sont les aliments prébiotiques? 10 aliments qui peuvent aider à améliorer la santé intestinale

Les aliments fermentés comme la choucroute, le kimchi, le yogourt et le kombucha sont devenus les chouchous du monde des aliments santé, non seulement parce qu’ils ont un goût délicieux, mais parce qu’ils contiennent des probiotiques. Les probiotiques sont les bactéries vivantes bénéfiques qui aident à garder votre intestin en bonne santé, soutiennent le système immunitaire et facilitent la digestion.

Mais, comme le reste d’entre nous, ces bactéries ont faim et ne font pas bien leur travail si elles ne sont pas nourries. C’est là que préles biotiques entrent en jeu.

Que sont les aliments prébiotiques?

Les prébiotiques sont des composants alimentaires à base de fibres qui sont difficiles à digérer pour le corps. En conséquence, ces déchets se dirigent vers le gros intestin, où des bactéries intestinales saines attendent pour se régaler. Des études montrent que les prébiotiques sont incroyablement bénéfiques, soutenant la santé des os en aidant à l’absorption du calcium, en atténuant les allergies, en prévenant l’inflammation intestinale et en renforçant le système immunitaire.

Au cours des dernières années, alors que les taux de cancer colorectal et d’autres affections intestinales chroniques ont augmenté, les gens accordent plus d’attention au rôle des prébiotiques dans l’intestin et la santé globale. Global Marketing Insights prédit que le marché des prébiotiques atteindra 9,5 milliards de dollars d’ici 2027.

En rapport

Bien que chaque prébiotique soit une fibre, toutes les fibres ne sont pas prébiotiques. Les polyphénols, l’inuline et les amidons résistants sont parmi les prébiotiques les plus courants. La bonne nouvelle est que ces prébiotiques sont présents dans une variété d’aliments à base de plantes, donc si vous mangez un mélange de fruits, de légumes et de grains entiers, vous n’avez probablement pas besoin de suppléments prébiotiques.

Voici une liste de certains des meilleurs aliments prébiotiques:

Nous allons commencer par le plus amusant. Non seulement le chocolat noir est connu pour améliorer votre humeur, mais il contient également des flavanols que les bonnes bactéries aiment manger tout autant que nous. Tenez-vous-en au chocolat noir contenant au moins 70% de cacao et savourez-le comme une friandise savoureuse, ou évitez tout sucre ajouté et ajoutez des céréales à grains entiers ou de l’avoine avec des éclats de cacao. Et en parlant d’avoine…

Mike Smith / AUJOURD’HUI

L’avoine est un excellent moyen de garder vos bactéries intestinales heureuses, car elle contient des prébiotiques comme le bêta-glucane et l’amidon résistant. Optez pour l’avoine entière plutôt que l’avoine instantanée aromatisée, car elle vous gardera rassasié plus longtemps et vous pourrez contrôler tout sucre ajouté. Essayez cette recette saine d’avoine cuite au four – c’est comme manger un gâteau au chocolat au petit-déjeuner!

Yumna Jawad / Feel Good Foodie

Les magnifiques asperges vertes sont riches en inuline, un prébiotique qui réduit le risque de cancer du côlon. Hachez-en et ajoutez-les à un sauté, ou ajoutez simplement de l’huile d’olive et du sel et faites cuire à 425 F pendant 10 minutes.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Plantains verts

Riche en amidon résistant, les plantains verts sont encore meilleurs que les bananes pour leurs propriétés probiotiques. Préparez une version plus saine de tostones croustillants typiquement frits en les vaporisant d’huile et en les faisant cuire au four ou en les faisant frire à l’air.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Les pommes avec peau sont riches en fibres, y compris en pectine, qui présente des avantages prébiotiques. Dégustez-le comme collation lorsque vous avez une envie sucrée, hachez-le et ajoutez-le à votre gruau du matin ou essayez-le dans cette soupe savoureuse et crémeuse au céleri-rave.

Age fotostock

Les feuilles de pissenlit

Les verts de pissenlit amer sont riches en inuline. Ces légumes verts foncés et feuillus sont souvent négligés car ils ont une saveur forte et les gens ne savent pas quoi en faire. Essayez-les braisées ou sautées avec de l’ail et de l’huile d’olive – et peut-être un peu de bacon, pour faire bonne mesure. Vous pouvez également les mélanger avec d’autres légumes verts pour une soupe de légumes verts saine et crémeuse comme celle de Chloe Coscarelli.

Tyler Essary / AUJOURD’HUI

Yuca (alias manioc)

Le yuca, également connu sous le nom de manioc, est riche en amidon résistant. Essayez d’échanger du yuca contre des pommes de terre pour une délicieuse purée, ou expérimentez avec de la farine de manioc, qui peut être utilisée pour faire des pâtisseries sans gluten ou du fufu, une pâte de base de l’Afrique de l’Ouest.

Zoe Adjonyoh

Algue

Il y a une raison pour laquelle les algues comme le varech sont si à la mode en ce moment. Les algues sont non seulement un aliment durable, mais elles sont riches en polysaccharides qui soutiennent des bactéries intestinales saines. Ajoutez du varech en poudre à des smoothies fruités ou chocolatés, préparez une salade d’algues ou une soupe miso avec des algues wakame – ou prenez-en simplement quelques-unes la prochaine fois que vous commandez des sushis.

Caroline Choe

Les haricots secs, les lentilles et les pois contiennent une double dose d’inuline et d’amidon résistant pour nourrir les bactéries intestinales. Non seulement cela – ils sont également riches en protéines. Découvrez ces apprêts sur les haricots et les lentilles, et faites la cuisine!

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Les graines de lin contiennent une quantité incroyable de fibres, en plus d’acides gras oméga-3 et de protéines. Les graines de lin sont un excellent substitut d’œuf végétalien pour la cuisson.Vous pouvez les ajouter à des smoothies ou saupoudrer de yogourt, de flocons d’avoine ou même de crème glacée.