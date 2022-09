Que sont les « actions de balayage » de Google Messages et comment les personnaliser en fonction de vos besoins ?

23 septembre 2022 18:54:05 IST

Google n’a cessé d’évoluer, et maintenant, tout en testant sa nouvelle fonctionnalité astucieuse pour son application de messagerie, la société semble avoir emprunté la fonction de balayage de Gmail pour Google Messages.

Offrant le luxe de trier instantanément les e-mails entrants, la fonction de balayage existe depuis un certain temps maintenant, cependant, elle a été ajoutée à la version bêta de Google Messages tout récemment. Agissant à peu près en alliance avec la fonctionnalité de Gmail, l’action de balayage est extrêmement facile. Tout comme Gmail, dans les messages Google, vous pouvez configurer des actions spécifiques pour chaque direction, en balayant vers la droite ou vers la gauche sur n’importe quel fil de message. Eh bien, ce n’est pas tout. Ce qui se passe après avoir balayé dans n’importe quelle direction, est entièrement votre appel.

Oui, tu l’as bien lu. Tout comme Gmail, vous pouvez décider de l’action à effectuer lorsque vous glissez. Cependant, Google Messages, à partir de maintenant, ne vous permet de choisir que deux actions, à savoir archiver ou supprimer. Et honnêtement, les deux actions sont assez simples. De plus, ils prendront l’action de cacher le fil immédiatement, que ce soit pour le moment ou pour toujours. En langage profane, la nouvelle action de balayage donne à l’utilisateur la possibilité de personnaliser les actions de balayage vers la droite et de balayage vers la gauche. Par conséquent, les utilisateurs de Google Messages peuvent désormais choisir entre « Archive », « Supprimer » et « Désactivé ». Par conséquent, si vous sélectionnez glisser vers la droite pour supprimer, vos messages seront supprimés sur le balayage vers la droite et si vous le sélectionnez comme archive, vos messages seront archivés. Et il en va de même avec les options de balayage vers la gauche. De plus, si vous ne l’aimez pas, vous avez même la possibilité de le désactiver.

Ajustement des actions de balayage dans Google Messages

Voyons donc comment vous personnalisez les actions de balayage dans Google Messages :

Étape 1 : Ouvrez d’abord Google Messages sur votre appareil Android.

Étape 2 : Cliquez sur la photo de profil en haut à droite de votre téléphone.

Étape 3 : Maintenant, vous devez appuyer sur les paramètres des messages.

Étape 4 : Après avoir ouvert le paramètre des messages, vous trouverez l’option d’actions de balayage une fois que vous faites défiler vers le bas.

Étape 5 : Cliquez sur l’option d’actions de balayage. Cela ouvrira une page qui affiche un balayage vers la droite et un balayage vers la gauche. Au-dessus de ceux-ci, vous verrez une option de personnalisation, cliquez dessus et à partir de là, vous pourrez sélectionner l’action qui vous convient.

