Que sont et comment accéder aux catégories cachées de Netflix

Le service de streaming Netflix C’est la plateforme la plus populaire au monde et son large catalogue de contenus originaux le prouve. Ces outils sont généralement conditionnés par l’algorithme de chaque utilisateur en fonction de ce qu’il voit et peut-être que cela me empêche de profiter de toute la bibliothèque, passer à côté de joyaux cachés dans les films, ainsi que dans les séries.

Cependant, il est possible de pouvoir explorer tout le streaming de manière très simple: à travers des catégories masquées. Qu’est ce que c’est? Au début de Netflix nous pouvons voir que nous avons de nombreuses catégories, mais certains ne sont pas accessibles. Grâce à ça les abonnés pourront profiter davantage de la plate-forme, trouver des genres et sous-genres qui ne sont pas en vue.

+ Comment accéder aux catégories Netflix cachées?

Lorsque vous entrez une catégorie, cela peut être « Terreur » ou « Action », une URL (adresse d’une page Web) avec un code spécifique. Ces chiffres représentent un type de classification du contenu. Accéder, tout ce que vous avez à faire est de remplacer le code par celui de la catégorie que vous souhaitez voir, tant que vous avez une session démarrée dans le streaming avec votre compte utilisateur.

La URL du navigateur serait quelque chose comme ceci: www.netflix.com/browse/genre/ CODE DE CATÉGORIE. Ensuite, si nous ne voulions voir que des films d’horreur, le numéro à saisir à la fin du lien est 8711. Donc, vous pouvez entrer de cette façon: www.netflix.com./browse/genre/8711. Maintenant que vous savez comment y accéder, nous vous apportons tous les codes de toutes les catégories possibles sur Netflix. Voici la liste complète!

+ Codes pour les catégories Netflix cachées:

● Action Aventure (1365)

2125: Action et aventure militaires

43040: Comédies d’action

10702: Aventure d’action d’espionnage

9584: Action et aventures policières, crimes, …

1568: Action de science-fiction et fantastique

43048: Thrillers d’action

77232: Films d’action asiatiques

7442: Aventures

10118: Films de bandes dessinées et de super-héros

8985: Films d’arts martiaux

11828: Action et aventure à l’étranger

7700: westerns ou westerns

20541: Films d’enlèvement

46576: Action et aventure classiques

● Films classiques (31574)

46576: Action et aventure classiques

31694: Comédies classiques

29809: Drames classiques

32392: Comédie musicale classique

31273: Films romantiques classiques

47147: science-fiction classique et fantastique

46588: Thrillers classiques

48744: Films de guerre classiques

46553: Séries TV classiques

47465: Westerns ou westerns classiques

7687: Film noir

52858: Épopées

53310: Films muets

● Comédies (6548)

9302: Comédies animées

10256: Comédies antiques

89585: Comédies d’horreur

869: Comédies sombres

13335: Comédies musicales

2700: Comédies politiques

5286: Comédies sportives

4426: Comédies étrangères

1402: Comédies de fin de soirée

26: Documentaires simulés

9702: Sitcoms

11559: Monologues en direct

3519: Comédies pour ados

4922: Parodies

5475: Comédies romantiques

● Drames (5763)

3179: Drames biographiques

4961: Drames basés sur des livres

3653: Drames basés sur une histoire vraie

500: Drames LGBT

6889: Drames criminels et thrillers

6616: Drames politiques

1255: Drames romantiques

3947: Drames sur les questions sociales

11: Drames de guerre

7243: Drames sportifs

5012: Drames Showbiz

● Films d’horreur (8711)

45028: Films d’horreur en haute mer ou en haute mer

75804: Films d’horreur de vampires

75930: Films d’horreur sur les loups-garous

75405: Films d’horreur de zombies

6998: Histoires sataniques

52147: Cris et frayeurs pour les adolescents

42023: Films d’horreur surnaturels

8646: Films de tueurs en série

947: Films de monstres

89585: Comédie d’horreur

8654: Films d’horreur étrangers

10944: Films d’horreur cultes

● Films romantiques (8883)

5475: Comédies romantiques

502675: Favoris romantiques

7153: Films étrangers romantiques

35800: Films romantiques sensuels

36103: Films romantiques excentriques

9916: Films romantiques indépendants

1255: Drames romantiques

31273: Films romantiques classiques

● Science-fiction et fantastique (1492)

3327: Science-fiction extraterrestre et extraterrestres

6926: Aventures de science-fiction

3916: Drames de science-fiction

11014: Thriller de science-fiction

1568: Action de science-fiction et fantastique

47147: science-fiction classique et fantastique

4734: Science-fiction et fantastique cultes

9744: Films fantastiques

1694: Films d’horreur de science-fiction

6485: Alien Sci-Fi – Fantaisie

● Films de sport (4370)

8985: Films d’arts martiaux

12339: Films de baseball

12762: Films de basketball

6695: Arts martiaux, boxe et lutte

12549: Films de football

12803: Films de football américain

5286: Comédies sportives

180: Documentaires sportifs

7243: Drames sportifs

12443: Films de boxe

9327: Sports et fitness

● Thrillers (8933)

9147: Thriller d’espionnage

10499: Thillers sur les crimes

10504: Thrillers politiques

5505: Thrillers psychologiques

11014: Thrillers de science-fiction

972: Thrillers sensuels

43048: Thrillers d’action

46588: Thrillers classiques

10306: Thillers extraterrestres

3269: Thrillers indépendants

31851: Films de gangsters

9994: Mystères

11140: Thrillers surnaturels

● Documentaires (6839)

3652: Documentaires biographiques

5349: Documentaires historiques

90361: Documentaires musique et concerts

9875: Documentaires sur la criminalité

7018: Documentaires politiques

2595: Documentaires sur la science et la nature

3675: Documentaires sociaux et culturels

2760: Documentaires spirituels

4006: Documentaires militaires

180: Documentaires sportifs

1159: Documentaires de voyage et d’aventure

5161: Documentaires étrangers

10005: Documentaires religieux

● Séries et séries télé (83)

72436: Nourriture et voyages

52780: Science et nature

52117: Séries TV britanniques

46553: Séries TV classiques

26146: Émissions de crime

74652: Séries TV cultes

27346: Télévision pour enfants

67879: Séries TV coréennes

4814: Minisérie

25804: Programmes et séries militaires ou de guerre

10673: Action et aventure TV

10375: Comédies télévisées

10105: Documentaires TV

11714: Séries télévisées

83059: Télévision d’horreur

4366: Mystères télévisés

1372: TV, science-fiction et fantastique

9833: Téléréalité

● Séries TV pour ados (60951)

3519: Comédies pour ados

9299: Drames pour adolescents

52147: Cris et frayeurs d’adolescents

● Films jeunesse et famille (783)

67673: Films Disney

10659: Éducatif pour les enfants

6796: Films pour les 0-2 ans

6218: Films pour 2 à 4 ans

5455: Films pour les 5 à 7 ans

561: Films pour les 8 à 10 ans

6962: Films pour 11 à 12 ans

10056: Films basés sur des livres pour enfants

51056: Longs métrages familiaux

11177: Dessin animé télévisé

27346: télévision pour enfants

52843: Musique pour enfants

5507: Histoires d’enfants sur les animaux

● Animé (7424)

2653: Anime d’action

452: Drame Anime

11881: Anime pour adultes

11146: Anime fantastique

3063: Longs métrages d’animation

10695: Anime d’horreur

2729: Anime de science-fiction

6721: Série Anime

9302: Comédie Anime

● Films indépendants (7077)

11804: Action et aventure indépendantes

4195: Comédies indépendantes

384: Drames indépendants

9916: Films romantiques indépendants

3269: Thrillers indépendants

11079: Films expérimentaux

● Films étrangers (7462)

11828: Action et aventure à l’étranger

32473: Films étrangers classiques

4426: Comédies étrangères

5161: Documentaires étrangers

2150: Drames étrangers

8243: Films étrangers sur les homoxsexuels

8654: Films d’horreur étrangers

6485: Science-fiction et fantaisie extraterrestres

10306: Thillers extraterrestres

7153: Films étrangers romantiques

77232: Films d’action asiatiques

58886: Films allemands

1613: Films latino-américains

3761: Films africains

10757: Films britanniques

5230: Films australiens

262: Films belges

3960: Films chinois

5685: Films coréens

58741: Films espagnols

58807: Films français

61115: Films grecs

10463: Films indiens

58750: Films irlandais

8221: Films italiens

10398: Films japonais

10606: Films néerlandais

63782: Films néo-zélandais

11567: Films russes

9292: Films scandinaves

5875: Films du Moyen-Orient

9196: Films d’Asie du Sud-Est

5254: Films d’Europe de l’Est

1133133: Films turcs

● Musique (1701)

2856: Concerts de musique du monde

3278: Concerts Rock et Pop

9472: Concerts urbains et de danse

52843: Musique pour enfants

1105: Musique country, western ou folk

10271: Jazz

10741: Musique latine

13335: Comédies musicales

32392: Comédies musicales classiques

59433: Comédies musicales de Disney

13573: Comédies musicales du monde du divertissement

55774: Comédies musicales théâtrales

● Noël

1394522: Films de Noël pour toute la famille

1475066: Films de Noël pour la famille et les enfants pour se sentir bien

1394527: Films romantiques de Noël

1474017: Films de Noël pour enfants et familles

1477201: Films de Noël pour enfants et familles de 5 à 7 ans

1477204: Films de Noël pour enfants et familles de 8 à 10 ans

1477206: Films de Noël pour enfants et familles pour enfants de 11 à 12 ans

1475071: Films de Noël pour enfants et familles sur Goofy

1476024: Films de Noël pour enfants et familles des années 90

1527064: Films de Noël britanniques sur la famille et les enfants

1527063: Films de Noël européens pour les enfants et la famille

1721544: Films de Noël canadiens pour les enfants et les familles

● Autres:

Films d’action de Bruce Lee (4143).

Films de Mel Gibson (1595).

Films de Jean Claude Van Damme (3683)

Films de Pierce Brosnan (3489).

Films d’action des années 80 (625).

Documentaires biographiques des années 60, 70 et 80 (1777, 1791 et 1824).

Films pour enfants et familles des années 1930 (1831), 1940 (1860), 1950 (1883), 1960 (1909) et 1970 (1929).

Comédies Réalisé par Billy Wilder (3291)

Comédies réalisées par Carl Reiner (2065)

Comédies réalisées par Charles Walters (1672)

Comédies réalisées par David Dhawan (782)

Comédies réalisées par David Zucker (116)