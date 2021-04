Que signifierait la Super League pour FIFA 22?

Le football a été profondément secoué par l’annonce d’une Super League séparatiste formée par 12 des clubs les plus riches du monde. Des équipes anglaises comme Liverpool et Manchester United se sont associées aux géants espagnols du Real Madrid et de Barcelone pour créer une nouvelle compétition qui garantira indéfiniment l’inclusion des membres fondateurs. C’est un changement radical dans les traditions du football européen, par lequel les équipes peuvent être promues et reléguées hors des tournois, ligues et compétitions lucratifs.

La FIFA et l’UEFA, les organes directeurs du sport, ont répondu avec force aux plans, insinuant que les équipes pourraient être expulsées de leurs ligues nationales et que les joueurs pourraient être interdits de représenter leur pays lors de tournois internationaux tels que la Coupe du monde. Tout cela pourrait avoir un effet d’entraînement sur EA Sports, qui sont actuellement les dépositaires exclusifs de la franchise FIFA, qui est l’une des séries de jeux les plus populaires et les plus vendues au monde.

Alors, qu’est-ce que cela signifierait pour FIFA 22 ou les futures entrées de la franchise? Eh bien, en 2013, EA Sports a prolongé sa relation avec la FIFA jusqu’au 31 décembre 2022. Cela lui permet de créer des «jeux vidéo d’action et de gestion» avec une image de marque officielle, des ressemblances et des joueurs des plus grandes ligues du monde. Bien sûr, si les équipes de Super League devaient être expulsées de leurs ligues nationales et effectivement désavouées par la FIFA et l’UEFA, cela pourrait signifier qu’elles cesseraient d’apparaître dans les matchs de la FIFA.

Il est intéressant de noter que trois des membres fondateurs proposés de la Super League – Manchester United, Real Madrid et Juventus – ont actuellement des liens étroits avec Pro Evolution Soccer. Dans le cas du géant italien, PES a un accès exclusif à l’équipe aux côtés de ses rivaux AS Roma, ils sont donc renommés respectivement Piemonte Calcio et Roma FC dans FIFA 21. Compte tenu de l’allégeance contractuelle d’EA Sports à la FIFA, il sera fascinant de voir si Konami voit une opportunité de récupérer les droits de la Super League sous son nez.

Bien sûr, nous sommes loin que tout cela se produise réellement. Bien que la ligue séparatiste ait été officiellement annoncée, on ne sait toujours pas si les clubs en utilisent la menace comme monnaie d’échange pour faire valoir leur autorité sur les organes directeurs du football. Comme toute organisation associée au football, EA Sports surveillera sans aucun doute la situation de près – et nous osons dire qu’il y aura de la sueur sur le front du PDG Andrew Wilson en ce moment.

Nous avons contacté l’éditeur et mettrons à jour quand et si nous recevons une réponse.