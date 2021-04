Que signifient le faucon et le camée surprise du soldat de l’hiver pour l’avenir du MCU?

Avertissement: Spoilers! contrairement à WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver tenu sa promesse d’un grand camée surprise dans le dernier épisode Vérité. L’émission mettait en vedette l’actrice Julia Louis-Dreyfus, lauréate d’un prix Emmy, faisant une entrée stylée dans le MCU en tant que Contessa Valentina Allegra de la Fontaine. le Veep star rejoint l’épopée Marvel Cinematic Universe dans cette apparition surprise, qui pourrait engendrer des tonnes de nouvelles histoires, des retombées de films et des possibilités de séries pour le MCU, inspirées par certains des numéros spéciaux Marvel Comics les plus appréciés et les plus acclamés de tous les temps.

Camée de Julia Louis-Dreyfus

Le court temps d’écran pour Julia Louis-Dreyfus laissé trop dans l’assiette pour que le public puisse le saisir. Julia Louis-Dreyfus apparaît dans le rôle de Contessa Valentina après que John Walker a été dépouillé de son rôle de Captain America et a même été traduit en cour martiale, le laissant sans le rang et le respect qu’il avait mérité, mettant sa vie en danger pour la nation. Alors qu’il s’assoit mécontent aux côtés de sa femme devant le bureau d’audience du comité sénatorial, Valentina aborde Walker avec une offre secrète. Valentina est consciente du fait que John a pris le sérum et elle montre un certain intérêt pour son approche envers ses nouveaux pouvoirs. Elle partage même son opinion sur la signification et la signification de Captain America, qui sont principalement liées au pouvoir et au contrôle qu’il offre. Bien qu’elle ne révèle pas plus sur elle-même, elle laisse John dire qu’elle sera en contact, donnant à sa femme une carte en noir et blanc, qui semble vierge.

Qui est Contessa Valentina Allegra de la Fontaine?

Dans les bandes dessinées, Valentia est une associée du SHIELD, un agent d’espionnage expert travaillant en étroite collaboration avec Nicky Fury, dirigeant même les palmarès jusqu’au rang de directeur adjoint. Contessa Valentina Allegra de la Fontaine a impressionné Nick au point qu’ils sont finalement devenus amants. Le personnage a été écrit dans les bandes dessinées dans différentes variantes et versions, la plus notable d’entre elles étant Invasion secrète, qui devient une série Disney + MCU en 2022. Dans Secret Invasion, Valentina est capturée par Skrulls, et un agent Skrull est envoyé pour prendre sa place dans SHIELD Réalisant un complot, Nick tue l’agent déguisé et apprend l’invasion Skrull. Une fois l’invasion évitée, Nick apprend que Valentina a été un triple agent, espionnant le SHIELD au nom de Leviathan, un groupe d’espionnage soviétique. Dans sa quête pour extraire des informations de Nick, il apprend finalement la trahison. Valentina devient ainsi Madame Hydra.

Que pourrait signifier le camée pour le MCU?

Marvel Studios a précédemment réécrit ou modifié plusieurs personnages pour les intégrer dans la continuité partagée au sein de l’univers cinématographique Marvel. Marvel peut fusionner certaines versions du personnage pour créer un ton unique, pour soutenir le scénario en cours dans l’univers, mais de toute façon, cela devient plus excitant.

L’une des histoires les plus attendues qui se connecterait à ce camée dans le MCU pourrait être la prochaine série Disney + Invasion secrète. Sur la base du numéro de bande dessinée éponyme, qui avait Contessa Valentina dans un rôle important, la série pourrait présenter Louis-Dreyfus dans le rôle de Madame Hydra. La série pourrait plonger dans les premiers jours où Nick et Valentina travaillaient ensemble et maintenant les deux pourraient se retrouver face à face, en tant qu’adversaires. Invasion secrète peut faire face à un scénario où les Skrulls ont infiltré divers niveaux d’organisations, de gouvernements et d’agences faisant autorité. Il est possible que Valentina cherche quelqu’un pour l’aider à exécuter cette invasion et qu’elle puisse utiliser Walker comme pion, étant donné qu’il est devenu désillusionné contre le gouvernement et sa nation qui l’ont banni en échange de son service.

Bien sûr, sa connaissance du travail avec Skrulls s’avérerait fructueuse pour Nick Fury, mais rencontrer à nouveau un vieil allié et son ancien amant, tous deux sur des parcours différents, constituera une expérience visuelle parfaitement incroyable.

D’autres scénarios pourraient inclure Madame Hydra qui dirige secrètement HYDRA derrière les rideaux et tente de recruter John Walker pour son aide dans ce processus. Il est également possible que la raison du recrutement de John Walker soit d’avoir accès au super sérum (dont le personnage a discuté de manière ludique pendant la séquence de l’émission), et que Valentina, dans cette version, n’est autre que le Power Broker.

Théorie: MCU peut présenter les Dark Avengers

Julia Louis-Dreyfus devait auparavant apparaître dans Veuve noire comme Contessa Valentina, mais cela n’a pas vu la lumière comme Veuve noire a été retardé en raison de la pandémie. Peut-être que Contessa est un espion formé à la salle rouge, qui a rejoint le SHIELD plus tard et a travaillé avec Nick Fury. Après son tour à Madame Hydra, elle rassemble probablement sa propre équipe d’idoles déchues, qui peut inclure John Walker et peut-être Yelena Belova de Black Widow. Cela donne également une ambiance Dark Avengers, qui est une équipe composée de méchants déguisés en super-héros établis dans les bandes dessinées. Bien que Dark Avengers ait un scénario distinctif dans les bandes dessinées, il est possible que le MCU fasse appel à Valentina en tant que fondateur de Dark Avengers, qui, dans les bandes dessinées, incluait également John Walker à un certain titre.

La carte

Lors de sa camée, Contessa Valentina de Julia Louis-Dreyfus remet à la femme de Walker une carte vierge en noir et blanc. C’est complètement une hypothèse, mais le noir représente l’anarchisme, tandis que le blanc est principalement associé à la non-violence. La carte pourrait être le symbole de l’équipe d’individus anarchistes de Contessa, qui souhaitent atteindre leur propre sentiment de paix par l’anarchie contre le «nouvel ordre mondial» qui a revendiqué l’autorité après Blip.

Le camée de Julia Louis-Dreyfus ouvre plusieurs possibilités au MCU à explorer, ce qui augmentera encore la connexion entre toutes les entrées du MCU à travers la télévision et les films, se déroulant toutes dans la même continuité (ou alternative). En ce qui concerne le camée, les intentions du personnage de Louis-Dreyfus ne semblent pas bonnes et elle pourrait être le moyen de faire des ravages sur Terre. Quoi qu’il en soit, Marvel aura certainement de grands projets pour un acteur de sa stature au sein de son univers cinématographique. Cette nouvelle a été partiellement rapportée à Vanity Fair.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Disney Plus, Streaming