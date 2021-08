Que signifie « Vous ne reconnaissez pas les corps dans l'eau » ?

Chanel CHANCE EAU FRAÎCHE Voile Hydratant pour le Corps

Un voile hydratant aux notes fleuries et pétillantes de CHANCE EAU FRAÎCHE. Une brume fraîche et douce qui parfume et hydrate la peau en un seul geste. Un geste idéal pour raviver le sillage de la fragrance. Elle apparaît, elle disparaît, elle ne s'installe jamais... et vous n'avez que quelques secondes pour la saisir. Elle est imprévisible et surgit là où vous ne l'attendez pas. Mais si vous le décidez, tout devient possible. « Une chance s'offrait, je la pris. » Mademoiselle Chanel savait que la vraie chance était celle qu'elle provoquait, un état d'esprit, une façon d'être.