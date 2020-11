Que signifie «Rock» pour les American Music Awards? | 45S

La cérémonie de remise des prix de la musique American Music Awards il s’est tenu dimanche dernier dans une édition extraordinaire et sans cadeaux. L’événement annuel chargé d’honorer les artistes les plus populaires et les plus influents d’aujourd’hui n’a pas été arrêté ni annulé malgré les circonstances actuelles vécues par la pandémie. Au contraire, les organisateurs de l’événement nous ont apporté un gala plein de glamour et de musique, le tout sous les protocoles de biosécurité recommandés par les établissements de santé.

Cependant, ce qui a le plus attiré l’attention ne sont pas les performances incroyables d’artistes tels que Dua Lipa ou Shawn Mendes, ni les multiples nominations de chanteurs comme Taylor Swift, beaucoup moins cette année y compris des catégories de musique latine. Ce qui a le plus attiré l’attention a été la participation quasi nulle (sinon totalement) d’interprètes liés au monde de la musique. Roche.

Le déclin du genre dans les événements musicaux

Bien que ce ne soit pas quelque chose de nouveau et que tout le monde sache que le rock a perdu de sa pertinence dans ce type d’événements ces dernières années (sauf pour la performance de AC DC dans les Grammys de l’année 2015 ou les présentations de jour vert dans les AMA 2016 et 2019) attire l’attention car le nom Roche il continue d’apparaître dans certaines catégories, où il est clair qu’aucun candidat n’est proche de représenter ce qu’est réellement ce genre. Il suffit de voir certaines des catégories de cette année et les nominés pour rendre compte de ce dont nous parlons.

Maintenant, alors que nous pourrions envisager apprivoiser Impala Oui Vingt et un pilotes En tant qu’artistes liés au monde du rock en raison de leurs influences et de leurs performances plus que de leur son lui-même, il est clair que le mot Rock est laissé dans des catégories telles que Favorite Group ou Favorite Artist où nous voyons le groupe coréen comme nominé. Bts ou la Hermanos Jonas. Se pourrait-il que les organisateurs n’aient aucune idée de la musique et ne cherchent qu’à profiter de l’image des artistes du moment? ou est-ce Bts Oui Billie Eilish Ce sont les derniers grands bastions du Rock et nous ne nous en sommes même pas rendu compte?.

Eh bien, c’est peut-être le manque de nouveautés musicales d’artistes pertinents appartenant vraiment au genre cette année, mais …Les coups n’a pas sorti cette année ‘Le nouvel anormal’?,AC DC n’a pas sorti un nouvel album studio après près de 7 ans de silence musical? Ozzy Osbourne n’a pas sorti un nouvel album solo avec des collaborations aux côtés de Elthon John Oui Post malone?

En bref, la qualité de ces versions peut ne pas répondre aux exigences pour être nominé ne serait-ce que pour une seule catégorie, mais il s’agit d’une question complexe et subjective à grands traits. La réalité est que le rock continue de perdre de sa pertinence à des niveaux inquiétants et, à ce rythme, il est probable que dans quelques années il n’apparaîtra même pas comme nom de catégorie. Nous espérons, bien entendu, que ce n’est pas le cas.