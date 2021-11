Que signifie le trempage mormon sur TikTok ? La phrase virale NSFW expliquée

L’expression Soaking est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Un autre jour, une autre phrase devenue virale sur TikTok.

Au cours de la dernière année, les utilisateurs de TikTok ont ​​élargi leur vocabulaire grâce à d’innombrables tendances virales, phrases, nouveaux termes d’argot et tout le reste. lécher sournois? Cheugy ? Dimensionner ? 1437 ? Vérifier, vérifier, vérifier et ajouter vérifier.

Le terme « trempage » ou « trempage » est maintenant devenu viral sur la plate-forme, certaines vidéos atteignant des millions de vues. Beaucoup de personnes non religieuses et de personnes qui ne font pas partie de l’église mormone découvrent maintenant ce que cela signifie apparemment.

Il s’avère que l’expression est le nom d’un acte sexuel, mais elle serait utilisée par ceux qui ne le considèrent pas comme du sexe réel. Voici ce que cela signifie.

Que signifie le trempage dans la religion mormone ?

Que veut dire Tremper ? La phrase virale TikTok expliquée. Photo : Thiago Prudêncio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images, @funeralpotatoslut

Selon Urban Dictionary, et les nombreuses explications qui ont depuis fait leur chemin sur les réseaux sociaux, le terme « trempage » signifie « placer [the] pénis dans [the] vagin, et ne pas entrer et sortir. »

Il a été affirmé que certains adolescents de la communauté mormone considéraient le «trempage» comme un moyen de protéger et de préserver leur virginité. Ce n’est apparemment pas considéré comme avoir des relations sexuelles parce que personne ne bouge ou ne pousse. L’acte est également connu sous le nom de « flottement ».

Certaines personnes croient qu’il s’agit d’une légende urbaine, tandis que d’autres prétendent que c’est une réalité.

Selon le magazine MEL, la tendance aurait été popularisée à l’université Brigham Young de Provo, dans l’Utah. Les étudiants BYU doivent suivre un « code d’honneur » qui leur demande de s’abstenir de choses comme les relations sexuelles avant le mariage et la consommation de drogues et d’alcool.

Le terme est maintenant devenu viral sur TikTok grâce à une série de vidéos de l’utilisateur @funeralpotatoslut, qui est un ex-mormon. Une vidéo en particulier faisant référence à « trempage » sur leur compte compte désormais plus de 3,3 millions de vues.

Le terme est également devenu viral en mars 2021 lorsque l’ancien créateur de contenu mormon @exmolex a répondu à une série de questions à ce sujet dans une vidéo.

Bien, tu apprends quelque chose de nouveau tous les jours…

