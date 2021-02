Que signifie le tir de Star Wars de Gina Carano pour Cara Dune dans Rangers of the New Republic?

La Guerres des étoiles le monde a récemment été secoué par de grandes nouvelles. Gina Carano, qui a joué Cara Dune au cours des deux premières saisons de The Mandalorian, ne fait plus partie de Lucasfilm. Elle ne fera plus partie d’aucun projet futur au sein de la franchise. En tant que tel, un personnage majeur devenu très populaire, juste derrière Mando et Baby Yoda, est soit parti pour de bon, soit sur le point d’être radicalement changé. Sur ce, la question doit être posée; qu’est-ce que cela signifie pour Rangers de la Nouvelle République?

Lors de la présentation de la grande journée des investisseurs de Disney il y a plusieurs mois, une énorme liste de nouveaux Guerres des étoiles des spectacles se sont révélés être en développement pour Disney +. Une grande partie de cela avait à voir avec le succès de The Mandalorian. Plusieurs de ces spectacles se dérouleront dans le même univers. Plus précisément, Ahsoka, qui se concentrera sur Ahsoka Tano de Rosario Dawson, et Rangers de la Nouvelle République. Rien d’autre n’a été révélé sur la série, mais, lors de la présentation, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a déclaré ce qui suit.

« Dans le cadre de la chronologie de The Mandalorian, ces émissions interconnectées, ainsi que les histoires futures, exciteront de nouveaux publics, embrasseront nos fans les plus passionnés et culmineront dans un événement d’histoire culminant. »

Maintenant, pour ceux qui ont suivi The Mandalorian, Cara Dune de Gina Carano était elle-même devenue Ranger de la Nouvelle République. Il va de soi que son personnage allait être une grande partie de cette série. Lucasfilm, ainsi que les producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni, devront peut-être procéder à un réoutillage majeur dans les coulisses.

Gina Carano avait été critiquée à plusieurs reprises dans le passé pour son activité sur les réseaux sociaux. Une grande partie de cela penchait politiquement vers l’extrême droite. La goutte d’eau est venue lorsqu’elle a partagé une publication sur Instagram comparant le fait d’être républicain de nos jours à une personne juive pendant l’Holocauste. Lucasfilm, dans un communiqué, a déclaré que «ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables». Un rapport a déclaré que « Lucasfilm avait prévu de dévoiler Carano comme la star de sa propre émission lors d’une présentation de la journée des investisseurs en décembre, mais a abandonné ces plans après ses tweets de novembre. » Notant également que Rangers de la Nouvelle République « pourrait avoir potentiellement joué Carano. »

Il semble sûr de dire que Gina Carano allait être une grande partie de cette série de spectacles interconnectés dans le Guerres des étoiles univers. Alors, quelles options Lucasfilm a-t-il sur la table? Ils peuvent simplement restructurer Rangers de la Nouvelle République avec un personnage principal différent, tout en gardant le principe intact. En supposant que c’est possible. Encore une fois, peu d’informations ont été révélées sur la série.

L’autre option évidente est la refonte. Le studio pourrait et envisagera probablement au moins de refondre le rôle de Cara Dune. Spéculer sur qui pourrait intervenir pour remplir ces chaussures est une autre question pour une autre fois. Cela dit, il ne manquerait sûrement pas d’acteurs qui seraient heureux de jouer un grand rôle au sein de la Guerres des étoiles la franchise. Lucy Lawless a été présentée comme une option populaire sur les réseaux sociaux. La perte de Gina Carano pourrait devenir le ticket d’or de quelqu’un d’autre.

Peu importe la route que Lucasfilm décide d’emprunter, cela signifiera de grands changements à l’écran et dans les coulisses. Un acteur qui jouait un personnage majeur dans l’une des émissions les plus populaires à la télévision en ce moment, dans l’une des plus grandes franchises de la planète, est parti. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’évolution de la situation. La nouvelle du départ de Gina Carano avait déjà été rapportée par The Hollywood Reporter.

Sujets: The Mandalorian, Rangers of the New Republic, Star Wars, Disney Plus, Streaming