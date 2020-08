Que signifie le terme free-to-play dans les jeux vidéo?

Au cours de la dernière décennie dans l’industrie de jeux video, Le concept est devenu populaire libre de jouer Parce que ces types de titres ont monopolisé une grande partie du marché, nous vous expliquons ci-dessous ce que signifie ce terme qui semble désormais si essentiel.

Le terme libre de jouer (ou Free2Play) fait référence à tous ces jeux que le développeur propose gratuitement et qu’en principe, ils peuvent être joués sans aucun coût supplémentaire.

Les créateurs de jeux vidéo décident d’acquérir ce modèle économique dans l’espoir que les utilisateurs s’engageront dans le jeu de manière à décider d’accéder à ses services avancés. Souviens-toi que dans les titres libre de jouer, vous n’avez généralement qu’un accès gratuit aux fonctions de base du jeu, donc si vous voulez des éléments complémentaires ou du contenu supplémentaire, le plus faisable est de payer pour cela.

Fréquemment, ces jeux créent une grande expérience compétitive chez les joueurs, raison pour laquelle ces derniers tombent généralement dans la tentation d’acquérir les éléments qui ont un coût. De cette manière, les développeurs proposent un contenu en édition spéciale et intéressant pour un prix inférieur à celui qui aurait été payé pour une version complète du jeu, ce qui finit par être rentable pour les créateurs.

Free-to-play ou pay-to-win?

Il y a des jeux libre de jouer Ils sont souvent très controversés en raison des avantages qu’ils offrent aux joueurs qui paient pour du contenu supplémentaire. Cela se produit régulièrement en multijoueur en ligne, où le niveau de compétition est généralement assez élevé. Parfois, lorsque les joueurs investissent et acquièrent une sorte d’objet supplémentaire qui a un coût en jeu (par exemple des armes ou des munitions), ils obtiennent un avantage sur le reste des participants.

C’est là que le plaisir s’arrête généralement pour certains joueurs qui ne veulent pas dépenser de l’argent réel dans le jeu, de sorte que le meilleur joueur ne gagne pas toujours la partie, mais celui qui peut se permettre un certain avantage.

Actuellement, il existe une grande variété de jeux libre de jouer dans l’industrie, se démarquant avant tout sur le marché du mobile et de la tablette, avec des titres comme Candy Crush, Clash of Clans ou Angry Birds, outre tireur multijoueur où les livraisons aiment Fortnite, PUBG ou Feu libreet des PC emblématiques comme League of Legends.

Il est également de plus en plus courant pour les jeux Triple A de commencer à parier sur ce schéma dans certaines de ses sections ou éléments. Autrement dit, ne facturez pas de coût supplémentaire sur le prix du jeu vidéo pour les sections compétitives. Un exemple clair de cela, je viens de le donner Halo infini avec sa plus récente annonce multijoueur en ligne qui sera libre de jouer.

Saviez-vous ce que signifie le terme libre de jouer dans les jeux vidéo?

