Que signifie le nom de Keanu Reeves ?

Hollywood

Sans aucun doute, l’un des acteurs les plus aimés, la star de Matrice il a réussi à devenir célèbre et à transformer son nom inhabituel en une marque déposée.

© GettyKeanu Reeves a 57 ans.

Depuis quelques années, Keanu Reeves C’est devenu le point faible des fans de cinéma et de séries. Il n’y a pas d’amoureux des étoiles Hollywood ne crois pas que l’acteur Matrice C’est une éminence, une grande personne et tout ce qu’il fait est fait avec un grand cœur. C’est ainsi, par exemple, que nous avons découvert qu’il avait fait don d’une grande partie de son salaire en Matrice pour les travailleurs derrière la caméra, ainsi que les nombreuses contributions qu’il a apportées à la lutte contre des maladies telles que la leucémie.

Bill et Ted Ce fut l’une des premières étapes de poids dans la carrière de Keanu Reevesqui a ensuite été suivi par d’autres grands projets tels que Point limite Oui Vitesse maximum, où il a d’abord été résisté par les producteurs qui ne le voyaient pas comme une icône d’action, mais ont réussi à prouver qu’il était le bon. Et s’il s’agit d’être l’élu, des années plus tard, juste avant la fin du dernier millénaire, son rôle définitif lui est venu, comme Néo dans Matrice.

A travers toutes les années, Keanu Reeves a eu une plus grande présence dans les médias et les principaux enquêteurs d’aujourd’hui, tels que Jimmy Kimmel, Stephen Colbert ou Jimmy Fallon jamais assis pour lui parler dans son émission. La grande différence entre leurs notes était qu’ils le connaissaient déjà et savaient qui il était. Aussi étrange que le nom de Keanu Reevespour eux c’était monnaie courante.

Ce n’était pas le cas pour les enquêteurs de la vieille école comme David Letterman, qui au début des années 90 l’a cité dans son émission et a même dû s’excuser d’avoir mal prononcé son nom (il a dit « kinu » et non « kianu ») et a ensuite demandé quelle était la signification de son nom. Là, l’acteur a souligné que l’origine était hawaïenne et qu’il l’avait héritée d’un arrière-grand-oncle et des moyens « brise fraîche sur les montagnes ».

+Le jour où Keanu Reeves a été invité à changer de nom

Les problèmes de Keanu Reeves avec son nom ont été donnés dès le début. Dans une interview au programme Jimmy Fallon reconnu que le premier jour de sa Hollywood ils ont suggéré de changer son nom car cela n’avait aucun impact. Il alla donc au bord de la mer pour réfléchir et c’est alors que la solution lui vint à l’esprit : Chuck Spadina !. Bien sûr, cette idée n’a pas prospéré parce qu’ils l’ont trouvée complètement ridicule et donc Keanu il a réussi à garder quelque chose d’aussi important que son propre nom.

