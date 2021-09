Que signifie le costume de M. Knight que Moon Knight porterait dans sa série ?

Il n’y a toujours pas beaucoup d’informations concernant la future série de Disney+ qui est en développement, Chevalier de la lune. Faite par Oscar Isaac, l’émission racontera la vie de l’ancien agent de la CIA et mercenaire Marc Spectre, qui est trahi par son patron et laissé pour mort dans une fouille archéologique, où le dieu lunaire Khonshu lui propose d’être son avatar sur Terre avec la possibilité d’acquérir des pouvoirs surnaturels selon le cycle lunaire.







Les rumeurs indiquent que Spector n’aura pas seulement le costume qui a déjà été divulgué, il portera également la tenue connue sous le nom de Monsieur chevalier, une alternative qui a connu sa première version en BD courant 2014. La description ? C’est un costume blanc brillant qui met en valeur certaines caractéristiques du personnage.

M. Knight arrive à Disney +

Monsieur chevalier apparaît lorsque l’identité de Spector est dans le domaine public et alterne ce look extravagant avec ses vêtements « bataille ». Quand portez-vous le costume blanc ? Surtout lors d’une enquête sur une scène de crime ou lors de conversations avec des agents des forces de l’ordre. Les indications sont que le rôle de détective du héros apparaîtra également.

Rumeurs sur Internet met en évidence les séquences d’action que la série aura. Il est bien connu que Spector est un expert du combat au corps à corps et nous le verrons affronter plus d’un adversaire. L’information indique qu’il y aura une séquence dans laquelle il combattra avec un groupe de mercenaires qui se souviendra des combats qu’il a eus Charlie Cox Quoi casse-cou dans sa série de Netflix. Épingle de sûreté!

Chevalier de la lune est en vedette Oscar Isaac, Ethan Hawke, May Calamawy et Gaspard Ulliel. La série a été créée par Doug Moench à partir de scripts de Moench lui-même avec Don Perlin et Jeremy Slater. Les réalisateurs de l’émission sont Justin Benson, Mohamed Diab et Aaron Moorhead. Moon Knight devrait arriver sur la plateforme de streaming Disney+ quelque part en 2022.

Toujours pas abonné Disney+ accéder aux contenus exclusifs de merveille? S’abonner dans ce lien. Qu’est-ce que tu attends?