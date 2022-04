Que signifie le changement de couleur de cheveux dans Tokyo Ghoul ?

Dans l’animé de »Tokyo Ghoul » et »Tokyo Ghoul:re », on suit l’histoire de Ken Kaneki, un jeune homme qui se transforme en »goule » lors d’une folle opération et reconstruction corporelle après un accident mortel. Bien que la transformation démoniaque de Kaneki soit l’un des points principaux de l’anime, un autre facteur qui devient présent au fur et à mesure que l’histoire progresse est le changement de couleur de ses cheveux, un aspect que l’auteur du manga a mis en détail.

Les goules sont une espèce unique de cannibales humains qui ne peuvent se nourrir que de chair humaine ou autre goule. Manger ce type de viande est nécessaire une fois par mois pour ne pas perdre complètement la tête, car une goule qui manque de nourriture perd la cognition et devient une sorte de zombie.

En plus de consommer de la chair humaine, il existe un autre moyen d’augmenter la force des goules : en subissant une grande quantité de dégâts physiques. Plus une goule souffre, plus elle devient forte, ce qui peut inclure la torture ou des exercices de force brutale, qui augmentent le nombre de « cellules RC » qui aident à améliorer le corps physique de la goule.

Le point clé de Kaneki est quand il rencontre Yakumo Oomoriégalement connue sous le nom de Yamori, une autre goule qui traumatise en permanence le protagoniste en le torturant afin d’augmenter sa force et d’avoir un grand nombre de cellules RC pour empêcher la détérioration de ses capacités cognitives.

Un résultat important de la torture de Yamori est la conséquence involontaire de rendre Kaneki plus fort. En coupant et en brisant à plusieurs reprises les membres de Kaneki comme méthode de torture, Yamori avait par inadvertance donné à Kaneki un pouvoir qui surpassait même le sien.

Après la torture, nous pouvons voir le premier changement dans la couleur des cheveux de Kaneki, passant du noir au blanc, en raison des cellules RC de son corps. Ici commence la signification métaphorique du changement de couleur des cheveux de Kaneki : la perte de sa pureté.

On peut même le voir dans l’un des chapitres « Tokyo Ghoul », comment Kaneki entre dans la chambre de torture de Yamori avec des cheveux noirs, et lorsque l’exercice brutal commence, il passe automatiquement au blanc.

Après la torture de Yamori, Kaneki est devenu une personne complètement différente désespérée de protéger tout le monde autour de lui. Sa couleur de cheveux qui dénote son innocence est renforcée dans le premier chapitre de »Tokyo Ghoul:re ».

Dans la suite, nous pouvons voir comment l’esprit de Kaneki est complètement effacé et il adopte la nouvelle identité de haise sasakidont la principale caractéristique est ses cheveux blancs avec une touche de noir sur le dessus, faisant référence au fait que maintenant le nouveau Haise n’est pas très clair sur ses objectifs : rechercher la pureté ou tuer sans pitié.

Ceci est renforcé dans cette suite, car lorsque Sasaki ne se souvient pas de sa vie antérieure en tant que Kaneki, ses cheveux sont presque totalement noirs, étant une métaphore claire de son innocence, avec l’obscurité de Kaneki enfermée dans les coins de son esprit et se manifestant par des pointes blanches. dans ses cheveux.