Que signifie la finale de Loki pour le passé, le présent et l’avenir du MCU ?

En ce qui concerne la série Disney+ de Marvel, nous avons vu WandaVision transformer Wanda Maximoff en sorcière écarlate et la préparer à Doctor Strange dans Le multivers de la folie, et aussi transformer Monica Rambeau en super-héros qui sera ensuite vu dans Les Merveilles. Le faucon et le soldat de l’hiver nous a donné un nouveau Captain America et la première étape potentielle des Thunderbolts. Loki, cependant, est allé plus loin pour mettre en place un certain nombre de futurs films et émissions de télévision Marvel, mais en vérité, cela va beaucoup, beaucoup plus loin. Continuez à lire avec attention car Loki Les spoilers de l’épisode 6 abondent.

Dans les dernières minutes de LokiDans la finale de , nous voyons Sylvie tuer le personnage que beaucoup de gens savent être une ancienne version de Kang The Conqueror, très certainement Immortus comme on le voit dans les bandes dessinées. Nous voyons alors instantanément l’impact de ses actions alors qu’une statue géante du personnage apparaît au centre de la TVA et personne ne semble plus savoir qui est Loki. Bien que la série ait répondu à de nombreuses questions, il y en a tellement d’autres à poser. Qu’est-il arrivé à Sylvie ? Où est passée Ravonna Renslayer ? Qui est maintenant réellement à la fin des temps qui dirige la TVA ? Mais nous devrons probablement attendre longtemps pour ce genre de réponses.

En dehors du Loki série, et la deuxième saison que nous savons maintenant arriver quelque part dans la chronologie, la ramification de ces événements est très simple en principe; tout ce qui s’est passé dans la chronologie jusqu’à présent peut maintenant avoir été changé. Prenez cela en compte, réfléchissez-y, puis réalisez que cela équivaut à une table rase pour Marvel où ils peuvent, pour l’instant, éliminer tout ce qu’ils souhaitent de l’histoire du MCU. Bien que cela offre des possibilités illimitées quant à l’endroit où cela pourrait mener, voici quelques-uns des effets des dix dernières minutes de Loki ont eu sur la chronologie du MCU.

Si nous commençons par Loki lui-même, nous pouvons supposer que le plan de Kang était toujours d’être tué par Sylvie, probablement parce qu’après avoir pris le contrôle de la chronologie, il s’est rendu compte qu’il était coincé à la fin des temps et non un conquérant tout-puissant de mondes comme il veut être. Cela ressort clairement de sa phrase « À bientôt », en ce sens qu’il savait qu’il serait de retour en force. Cependant, de retour dans la TVA, qui est toujours clairement opérationnelle et contrôlée par quelqu’un, Mobius ne reconnaît pas Loki. Cela suggère que toute l’histoire de Loki en tant que variante, sur laquelle la série est basée depuis le début, a maintenant changé, ce qui signifie qu’il n’y a pas eu de variantes de Loki ou que Loki a cessé d’exister. Il est assez facile de comprendre pourquoi une deuxième saison est en route.

Revenons maintenant à WandaVision. Dans la scène post-crédit, nous voyons Wanda dans sa nouvelle forme de sorcière écarlate en train de lire le Darkhold alors qu’elle est cachée dans les montagnes. Dans le dernier épisode de la série, Wanda a supprimé toute trace du faux monde qu’elle a créé pour vivre sa vie avec Vision, qui comprenait la perte de ses enfants Billy et Tommy, qui faisaient partie du monde illusoire. Ainsi, lorsque pendant la scène post-crédit, Wanda entend clairement ses fils lui crier dessus, nous ne savions pas comment cela pouvait être possible. Le multivers étant désormais une réalité, il est certain que Billy et Tommy existent en tant que variantes dans un autre univers qui sera bientôt vu se croiser avec ce que nous savons être la chronologie du MCU.

Avec ce genre de changement de chronologie possible, et le fait évident que Kang est devenu beaucoup plus puissant dans sa nouvelle itération, qu’est-ce que cela signifie pour les événements de, disons, Guerre de l’infini et Fin du jeu? Ces événements se sont-ils produits de la même manière que lorsque nous en avons été témoins à l’origine, ou ont-ils été modifiés ? De plus, comment tout cela affecte-t-il les films à venir de la phase quatre dans cet esprit? Pendant que Shang-Chi est apparemment situé dans « l’époque actuelle », l’apparition de Wong et de l’Abomination (qui est légèrement différente de son apparition dans L’Incroyable Hulk) pourrait-elle s’expliquer par un changement dans la chronologie ? Les changements signifient-ils que Wong n’est plus affilié à Doctor Strange ? L’Abomination a-t-elle évité d’être vaincu par Hulk ? De nombreuses questions ont été posées sur la Éternels et pourquoi ils n’ont rien fait pour empêcher Thanos de provoquer The Blip, leur absence et leur apparence découlent-elles désormais directement des changements causés par Loki ? Nous savons que Éternels s’étend sur de nombreuses années et a vu mention de Les Vengeurs dans la bande-annonce, mais les êtres puissants pourraient-ils voir leur réalité altérée par le multivers ?

Nous savons déjà que le multivers va jouer un grand rôle dans Doctor Strange dans Le multivers de la folie, évidemment, et comme Kang a parlé des « horreurs » qui pourraient survenir avec la rupture de la chronologie, cela conviendra très bien aux éléments d’horreur attendus lors de la prochaine sortie du Sorcier Suprême. Les rumeurs de Spider-Man : Pas de chemin à la maison mettant en vedette le multivers, les anciens Spider-Men et les méchants tels que le Bouffon vert ont maintenant tous un certain poids, et il est clair pourquoi toutes les remorques pour cela ont été retenues jusqu’après la finale de Loki. Kang The Conqueror est le méchant de Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, mais la question ici est de savoir si les événements de ce film amélioreront ou aggraveront considérablement les problèmes du multivers, d’autant plus que le Les quatre FantastiquesL’arrivée suivra peu de temps après. Nous avons également Et qu’est-ce qui se passerait si…? qui va clairement nous montrer quelques-unes des réalités possibles qui ont maintenant été créées par le multivers, et comme Loki, cette série aura une deuxième saison, ce qui signifie qu’il y a beaucoup d’histoires alternatives à raconter.

Ensuite, nous avons les offres plus éloignées de Marvel qui pourraient bien être influencées par les événements de Loki. Mephisto et Galctus arriveront-ils tous les deux dans le MCU par le biais des nouvelles chronologies et univers qui ont été exposés. L’arrivée des deux Les quatre Fantastiques – qui dans les bandes dessinées ont croisé la route de Kang The Conqueror, tout comme leur ennemi juré, le Dr Doom – et le X Men vont très probablement venir comme une conséquence directe du multivers, et étant donné que nous sommes à quelques années de cela, le problème du multivers est quelque chose qui ne sera pas résolu dans les films et séries connus ». Ajoutez à cela les commentaires de Kevin Feige que cette phase concerne principalement les « nouveaux départs », tous les signes indiquent que le MCU se propage en une bête toute-puissante et tentaculaire qui devient incontrôlable dans toutes les directions.

Alors, où cela mènera-t-il finalement? Qui sait? Tout ce qui est vraiment certain, c’est que quelque part dans un futur lointain, nous allons arriver à un point où tout ce qui a été fait, défait et tout le reste devra être consolidé dans une nouvelle chronologie fixe et ce genre d’événement cataclysmique est va mettre Fin du jeu à l’ombre quand il arrive enfin.

