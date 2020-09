Que signifie Heather sur TikTok?

Il y a deux tendances différentes “ Heather ” sur TikTok – l’une inspirée de la chanson de Conan Gray et l’autre inspirée du film emblématique de 1989.

Heather ceci, Heather que … tous ceux qui ont été sur TikTok au cours des derniers mois auront vu le nom apparaître au moins une fois sur leur FYP. Mais qui est-elle? (Où as tu TROUVER sa?)

Au cours d’une année ou deux, TikTok semble avoir développé son propre langage. Du “ PDG de ” aux deux doigts emoji qui se touchent, les utilisateurs de TikTok ont ​​changé la façon dont nous parlons sur Internet. Maintenant, il y a un autre terme que les utilisateurs occasionnels essaient de comprendre: Heather.

Le hashtag #Heather à lui seul compte environ 600 millions de vues, la majorité des vidéos utilisant la chanson 2020 de Conan Gray ‘Heather’ en arrière-plan.

Mais qu’est-ce que ça veut dire? Est-ce que c’est une bonne chose? est-ce une mauvaise chose? Devriez-vous être offensé si quelqu’un vous appelle une Heather? Voici tout ce que vous devez savoir …

Qui est Heather sur TikTok? Que veut dire Heather?

La tendance «Heather» a été inspirée par la chanson du même nom de Conan Gray. Dans la chanson, Conan chante le scénario trop familier où la personne pour qui vous avez le béguin a le béguin pour quelqu’un d’autre.

Expliquant la chanson, Conan a déclaré à Apple Music: “Je pense que tout le monde a une Heather dans sa vie. La personne que j’aimais vraiment, vraiment était amoureuse de Heather. Ils n’étaient pas amoureux de moi, et à cause de cela, je f- -king détestait Heather. Je détestais Heather de tout mon cœur et de toute mon âme.

Fondamentalement, «Heather» est la personne populaire, belle et «désirable» avec laquelle tout le monde est amoureux et veut être. Sur TikTok, les gens publient des vidéos (sur l’air de la chanson de Conan) disant qu’ils aimeraient être Heather, ou à propos du temps qu’ils ont perdu sur leur béguin parce que leur béguin avait trouvé une Heather.

Urban Dictionary définit le terme comme suit: “Quand quelqu’un dit que vous êtes Heather, cela signifie que tout le monde ne peut s’empêcher de vous aimer.”

La deuxième tendance “ Heathers ” sur TikTok fusionne la chanson de Conan et l’esthétique du film de 1989 Bruyères.

Certains utilisateurs de TikTok ont ​​partagé des images de leurs parents au lycée ou à l’université à la fin des années 80 et 90, suggérant que leurs parents auraient été la “ Heather ” respective de leur journée.

Au sujet du film Bruyères, il y a aussi une routine populaire avec la chanson ‘Big Fun’ de Heathers: la comédie musicale qui circule sur l’application depuis un an.

Le film met en vedette les personnages Heather Chandler, Heather Duke et Heather McNamara, qui sont tous présentés comme des étudiants riches, preppy et populaires. Dans ce cas, être une Heather peut avoir des connotations négatives, car elles étaient un peu les filles méchantes de leur journée.

Les paroles de «Martha Dumptruck en chair et en os, voici le cootie squad …» sont devenues virales sur TikTok en septembre 2019.

