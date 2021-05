Que signifie Chupapi Muñañyo sur TikTok? La phrase traduite

Voici ce que signifie Chupapi Munyayo / Muñañyo et où cela a commencé sur TikTok.

Les médias sociaux sont depuis longtemps un endroit où des mots et des phrases complètement inventés peuvent changer tout le jeu et devenir viraux en une seconde. Vous vous souvenez de l’ère Twitter où Sco Pa Tu Manaa et Bomboclaat étaient partout dans la chronologie? Ou plus récemment, quand Cheugy est devenu une chose sur TikTok?

Maintenant, il y a une nouvelle phrase qui prend de l’ampleur sur TikTok: Chupapi Muñañyo.

La phrase est assez courante dans les vidéos de farces où quelqu’un se faufile derrière un inconnu et le dit à haute voix dans son oreille. Mais qu’est-ce que ça veut dire? D’où vient-il? Et qui a commencé?

Que signifie Chupapi Muñañyo sur TikTok?

Qu’est-ce que Chupapi Munyayo ou Chupapi Muñañyo traduit en anglais?

Il y a une définition du dictionnaire urbain de janvier 2021 qui dit que cela se traduit par « sucer ma bite papa, oh! Allez! ». L’entrée décompose les mots dans la phrase, disant que « chupa » dérive d’un mot espagnol qui signifie « sucer une bite », tandis que « papi » signifie « père ou papa » et « munyayo » signifie apparemment « allez-y ».

Cependant, il y a beaucoup de débats pour savoir si c’est vraiment la définition. KnowYourMeme souligne que «Munyayo» et «Muñañyo» «ne semblent pas avoir de traductions directes de l’espagnol ou de toute autre langue, ce qui suggère que c’est du charabia».

Le créateur apparent du mot, @ jaykindafunny8, a même publié une vidéo expliquant comment l’épeler, dans laquelle il a simplement combiné les deux orthographes populaires sur TikTok pour créer «muñañyo».

Essentiellement, Chupapi Munyayo ou Chupapi Muñañyo ne veut rien dire. C’est juste inventé.

Qui a créé la phrase Chupapi Muñañyo?

La première utilisation connue de la phase sur TikTok remonte à juillet 2020. TikToker @ jaykindafunny8 a partagé une vidéo de lui-même passant par un service au volant, commandant une glace et la frappant sur son front avant de partir. Dans l’un de ces clips, il dit le mot «muñañyo».

Quelques mois plus tard, il a posté une farce TikTok où il se faufile derrière des gens au hasard dans la rue et leur fait peur en criant « muñañyo » puis en répétant la phrase complète quand ils se retournent pour demander ce qui se passe.

Tout son compte TikTok est maintenant plein de vidéos de la même farce.

Jay compte désormais plus de 16 millions d’abonnés sur l’application, et ses vidéos # muñañyo obtiennent des millions de vues à chaque fois qu’il les partage. Le hashtag # muñañyo a également recueilli plus de 3,7 milliards de vues en mai 2021 – bien que la plupart soient des vidéos de Jay.

