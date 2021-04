Que signifie cette pose qui est devenue virale sur TikTok

Les danses, les recettes et les défis se répandent rapidement TIC Tac, mais la plateforme de partage de vidéos est un incubateur capable d’amener même les vrais dans le langage commun manières de se dire ou de s’exprimer. Un exemple est le cas de De la glace dans mes veines, une pose qui a eu lieu ces dernières semaines commence à se répandre dans les vidéos de l’application. Le mouvement est simple et oblige les protagonistes à pointer l’index (ou parfois même le majeur) sur leur bras exposé en faveur de la caméra; connaître son nom sa signification n’est pas difficile à comprendre, mais son origine a une histoire intéressante.

Qu’est-ce que cela signifie et où pose la glace dans mes veines

L’expression anglaise « Ice in my veins », en italien signifie littéralement avoir de la glace dans les veines. À partir de là, il n’est pas difficile de retracer le sens de la métaphore, aussi parce qu’en italien il y a une expression idiomatique qui correspond à la perfection – c’est-à-dire avoir la tête froide, maintenez la clarté et la concentration même dans les situations tendues les plus complexes. L’expression anglo-saxonne est également utilisée dans les contextes les plus disparates, mais sa transformation en une vraie pose vient du monde du basket américain. L’auteur crédité est en fait le joueur de la NBA D’Angelo Russell, qui pendant les matchs où il a débuté montre les veines de son bras donner du crédit à son propre sang-froid après avoir été marqué dans des jeux cruciaux.

Le défi musical

La pose a été adoptée par TikTok dans de multiples contextes et s’hybride souvent avec une autre tendance qui s’est installée sur la plateforme – un défi appelé Ça a commencé avec un Hey. Le défi vous oblige à montrer deux personnes avec des personnages opposés dans l’ordre, en les décrivant brièvement grâce au texte superposé à la vidéo; la chanson en arrière-plan est celle qui donne le titre au défi, elle s’appelle Hayloft et c’est une chanson de 2008 du groupe de rock indépendant canadien Mother Mother. Il va sans dire que l’une des deux personnes montrées dans le défi est un personnage qui a tendance à ne pas être enclin à rester calme et lucide, tandis que le second – mis en évidence par la pose de glace dans mes veines – est celui qui a plus de sang froid que le couple.

