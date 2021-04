Que signifie California Sober? Comment fonctionne la méthode de sobriété de Demi Lovato

Demi Lovato, comme tant d’autres, a célébré le 4/20 cette semaine, partageant des photos d’elle en train de fumer à partir d’un très mignon bang sur le thème des ramen sur ses histoires Instagram.

Mais les festivités chargées de marijuana de Lovato ont soulevé quelques sourcils compte tenu de ses antécédents de toxicomanie, en particulier de sa surdose presque fatale en 2018.

Avec un ciel bleu et une mer derrière elle – et beaucoup de vert devant elle – Lovato avait l’air heureuse en proclamant être « California Sober », à la fois une chanson de son dernier album, « Dancing With the Devil … The Art of Starting Over » »et le terme qu’elle utilise pour décrire son niveau actuel de sobriété.

Que signifie « California sobre »?

Selon Lovato, California Sober veut dire qu’elle « en a fini avec les trucs qui vont me tuer ».

Plus précisément, selon Urban Dictionary, California Sober est une forme de sobriété qui «exclut toutes les utilisations de drogues illicites, de médicaments sur ordonnance, de drogues illicites et d’alcool, et n’utilisant que de la marijuana avec modération».

Dans; un épisode de sa série documentaire sur YouTube qui a accompagné la sortie de son album, Lovato explique plus en détail sa sobriété californienne.

«Me disant que je ne peux jamais boire un verre ou fumer de la marijuana, j’ai l’impression que cela me prépare à l’échec parce que je suis un penseur noir et blanc», dit-elle. « Je l’avais percé dans la tête pendant tant d’années qu’un verre équivalait à une pipe à crack. »

« Je suis californienne sobre / Cela ne veut pas dire que la partie de la croissance est terminée », chante Lovato dans les paroles de sa nouvelle chanson. « Non, ce n’est ni noir ni blanc, c’est toutes les couleurs / Que je viens de découvrir, maintenant je suis sobre en Californie. »

Selon la conseillère Audrey Tait, cependant, il existe un autre terme qui décrit la technique de rétablissement que Lovato utilise: la réduction des méfaits.

Qu’est-ce que la réduction des méfaits?

La plupart des traitements de la toxicomanie impliquent une abstinence complète et une désintoxication.

La réduction des méfaits, en revanche, implique une variété de traitements, y compris la possibilité de pratiquer la modération avec certaines substances.

«La réduction des méfaits, c’est lorsqu’une personne se rend compte du tort qu’elle a causé à elle-même ou à autrui», dit Tait. « Ils prennent la décision d’arrêter ou de réduire la consommation de drogues et / ou d’alcool qui causent des dommages. Maintenant, ils choisissent d’utiliser la substance de manière saine, peut-être dans un cadre social avec des limites. »

La réduction des méfaits fonctionne-t-elle?

La réponse courte est que cela dépend de l’individu.

Selon une étude de 2014 portant sur plus de 9000 personnes dépendantes, celles qui ont choisi de s’abstenir avec modération avaient une meilleure qualité de vie et étaient capables de maintenir plus efficacement la sobriété à long terme, mais les personnes qui ont été capables de pratiquer la modération étaient plus jeunes comme Lovato.

Le temps nous le dira

Que pensent les amis de Lovato de sa version californienne sobre?

Cette décision est une source de peur et de controverse pour les amis de Lovato, ainsi que pour d’autres proches de ceux qui ont lutté contre la dépendance et ont choisi une forme de réduction des méfaits ou sa version de la sobriété californienne.

L’amie de Lovato et ancienne assistante, Jordan Jackson, a admis dans la docu-série: « Cela me fait un peu peur maintenant de savoir qu’elle n’est pas sobre. »

Un collègue superstar qui a partagé ses problèmes de dépendance, Elton John, est apparu devant la caméra pour faire écho aux préoccupations de Jackson, en disant: « Désolé. Si vous buvez, vous allez boire plus. Si vous prenez une pilule, vous allez prendre un autre. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. «

Pour ceux qui souhaitent essayer de s’engager dans la modération comme une forme de réduction des méfaits, Tait, offre de l’espoir.

«Pour certains, il n’est peut-être pas prudent d’adopter des comportements addictifs. Pour d’autres, ils peuvent apprendre à contrôler leurs choix», dit-elle. « Ils peuvent avoir besoin de voir quelqu’un qui est spécialisé dans le conseil en toxicomanie. Une personne doit certainement connaître ses limites en matière de consommation et savoir quand elle doit arrêter. »

Selon Tait, la consommation modérée d’alcool pour les hommes est de deux bières ou l’équivalent par jour, et pour les femmes d’une bière ou l’équivalent par jour.

Que devriez-vous dire à des amis qui sont contre votre choix d’être sobre en Californie?

Tait propose quelques phrases utiles à donner aux amis qui expriment des inquiétudes:

« Je connais mes limites et je choisis de m’y tenir. »

« Je travaille avec un thérapeute concernant mes problèmes. »

« C’est une façon de résoudre le problème. »

Pour obtenir de l’aide et des renseignements sur la toxicomanie, y compris les programmes de traitement recommandés, veuillez appeler le 1-877-SAMHSA-7 (1-877-726-4727) ou visiter leur site Web.

Courtney Enlow est rédactrice en chef de Pop Culture and Good News chez YourTango. Son travail est apparu à Vanity Fair, Glamour, Pajiba, SYFY FANGRRLS, Bustle, Huffington Post, io9 et d’autres. Elle est l’ancienne co-animatrice des podcasts Trends Like These et Strong Female Characters.