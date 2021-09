Que s’est-il passé lors du tournage du lycée de New Hanover en Caroline du Nord ? La mère de Chance Deablo s’exprime

La mère d’un adolescent de 15 ans arrêté après une fusillade au lycée de New Hanover s’exprime.

La fusillade a blessé un élève au lycée de Wilmington, en Caroline du Nord, mais la mère du tireur présumé a déclaré que son fils était également victime d’échecs dans le système scolaire.

Que s’est-il passé lors de la fusillade du lycée de New Hanover ?

Le tireur accusé aurait ouvert le feu dans un couloir bondé de New Hanover High le lundi 30 août, provoquant une évacuation.

L’adolescent a ensuite été arrêté et accusé de port et d’utilisation d’une arme sur le terrain de l’école, de tentative de meurtre au premier degré et d’agression avec une arme mortelle dans l’intention de tuer et d’infliger des blessures graves.

La victime de la fusillade a été transportée à l’hôpital mais devrait se rétablir complètement.

La mère du tireur accusé a déclaré que son fils était visé.

La mère de l’adolescent affirme que son fils, qui avait récemment été transféré du lycée Laney en raison de problèmes de sécurité, vivait dans la peur dans sa nouvelle école.

Avant la fusillade, il a été suspendu pendant 10 jours après qu’un jeune de 18 ans ait tenté de le combattre dans l’enceinte de l’école.

Elle dit que la jeune fille de 18 ans n’était pas étudiante et n’était pas censée être sur le campus de New Hanover.

La suspension de son fils a été réduite à 5 jours et il est retourné à l’école le jour de la fusillade.

L’adolescent aurait été sauté avant la fusillade.

Le jour de la fusillade, elle dit qu’elle avait peur de laisser son fils seul à l’école et a fait plusieurs fois le tour du campus pour s’assurer qu’il allait bien.

« Je ne me sentais pas à l’aise », a-t-elle déclaré. « Je ne me sentais pas bien de le laisser là comme ça. »

Plus tard, elle affirme avoir reçu un message de son fils aîné disant qu’il avait appris une attaque planifiée contre l’adolescent via Snapchat.

Certains étudiants auraient prévu de sauter son fils, affirmant qu’il n’appartenait pas au lycée de New Hanover et devait retourner dans son côté de la ville.

Son mari est allé à l’école mais quand son fils lui a assuré que tout allait bien, il est parti.

Dans un GoFundMe créé pour collecter des fonds pour lutter pour la libération de son fils, la mère affirme que des séquences vidéo montrent que son fils et un ami ont été attaqués par un autre groupe.

Elle dit qu’ils « ont dû se battre sans arrêt sans aucune assistance, sans l’aide d’aucun des responsables de l’école et des agents de ressources. Pas un seul enseignant ou adulte pour aider à arrêter les coups.

Elle n’a pas commenté si ou comment son fils aurait eu une arme à feu à l’école, mais a déclaré qu’un juge déciderait.

L’adolescent a été arrêté à son domicile après la fusillade de New Hanover.

Sa mère a rappelé que la police était venue au domicile de la famille après l’incident et avait posé des questions sur son fils.

Après qu’elle l’a appelé et lui a dit de rentrer à la maison, il a été arrêté. Elle dit qu’elle l’a encouragé à coopérer et à être respectueux.

L’adolescent est actuellement détenu dans un centre de détention pour mineurs et attend des poursuites judiciaires.

La mère du tireur présumé a déclaré que le lycée de New Hanover avait échoué avec son fils.

Elle affirme que la protection aurait dû être fournie à son fils après la bagarre qui s’est produite il y a près de deux semaines.

« Il est étiqueté comme un adulte qui a tenté d’assassiner un mineur par les mêmes responsables de l’école qui lui ont assuré qu’il était en sécurité mais n’ont rien fait pour le protéger, comme on le voit dans toutes les vidéos », a-t-elle écrit sur GoFundMe.

« Nous devons défendre nos enfants. Je défendrai la mienne et je ne permettrai à personne de ternir son image », a-t-elle déclaré.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.