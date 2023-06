Sans catégorie

Ce vendredi, le premier jour du Comic-Con argentin s’est tenu à Costa Salguero. Cela durera jusqu’à demain.



Que s’est-il passé le premier jour du Comic-Con argentin ?

Comic Con Argentine réalise une nouvelle édition en Côte de Salguero, un événement qui durera trois jours au total et prendra fin ce dimanche. Le dernier spectacle prévu ce soir-là est le récital de nostalgiquequi débutera vers 19h et durera jusqu’à 20h environ.

le premier jour de Comic Con Argentine avait son premier plat principal vers 15h00, quand les frères Luis et Daniel Moncada sont montés sur la scène principale pour se souvenir de leur participation à la série à succès Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul comme les cousins ​​de Salamanque. De plus, les frères avaient leur propre stand où ils saluaient les fans et prenaient des photos avec eux.

L’un des moments les plus attendus de l’événement s’est produit le lendemain, après 6h30 de l’après-midi, lorsque les frères muschietti est monté sur scène pour donner des avant-premières du film Éclair, qui sortira le 15 juin. Lors de son intervention, le réalisateur a révélé des détails incroyables, comme la composition du costume de Barry Allen et le retour de Michael Keaton comme Homme chauve-souris.

A noter également l’apparition de Patty Azanactrice de doublage et de doublage renommée de Cartman dans Parc du Sud. L’interprète a non seulement pris des photos avec ses fans, mais leur a également adressé des salutations caractérisées comme Cartman. petit pâté a eu le premier de ses trois panels sur la scène principale, où il a partagé ses expériences dans le monde des voix off.

+Les panneaux les plus importants qui restent en Argentine Comic-Con

Les deux panneaux de Evanna Lynch sont les événements les plus attendus jusqu’à dimanche. Ces présentations auront lieu le samedi et le dimanche, à 18h15. Evanna Lynch Elle est connue pour son rôle dans la saga cinématographique de Harry Potteret auront l’occasion de rencontrer et de saluer les fans lors de la rencontrer et saluer prévu lors de l’événement.

