Que s’est-il passé dans le chapitre 6 de « The Last of Us »: Joel est-il vraiment mort?

ALERTE SPOIL. épisode 6 de « Le dernier d’entre nous » continué avec le voyage des protagonistes, qui étaient à la recherche de Tommy. Bien qu’ils parviennent à le trouver, tous deux doivent poursuivre la mission initiale : emmener la fille immunisée au Cordyceps avec les Lucioles. Cependant, cette partie du voyage n’a pas été aussi facile que prévu.

Dans le chapitre précédent, Joel et Ellie ont réussi à échapper au chaos de Kansas Citymais la mort de Sam et Henry les a profondément affectés.

Ce dimanche 19 février, le chapitre intitulé « Famille » (« Kin » en anglais)qui réunit les frères, mais ils doivent affronter les fantômes du passé.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de l’épisode 6 de « The Last of Us ».

EXPLICATION DE L’ÉPISODE 6 DE « THE LAST OF US »

4. Joel et Ellie ont disparu

Au début, l’épisode révèle que le voyage dans le Wyoming il a fallu environ trois mois. Cependant, en raison de la campagne et de la neige, Joel et Ellie se sont perdus. Pour lui, entrer dans la cabine d’un couple de personnes âgées pour demander son chemin. Quelle surprise quand on s’est rendu compte que l’acteur qui jouait Marlon était celui qui avait donné vie à Harry Clearwater dans « New Moon » et à l’oiseau qui donne des coups de pied dans « Dances with Wolves ». Iconique.

Le couple les informe que le territoire à l’ouest de la rivière est très dangereux et qu’il y a des infectés, il leur est donc déconseillé d’y aller. Bien sûr, ils décident d’y aller quand même.

Bien que dans cette partie, il ne se passe pas grand-chose en termes d’événements, mais il y a des conversations importantes comme celle-là Le rêve de Joel est de posséder un ranch et celui d’Ellie était d’être astronaute.

3. Ils trouvent Tommy

Après avoir traversé la rivière, Ellie et Joel rencontrent un groupe de personnes à cheval qui les coincent. Ils essaient de leur dire qu’ils ne recherchent que leur frère et qu’ils n’impliquent aucun danger, mais ils évaluent s’ils sont infectés par un chien. Il a peur qu’Ellie soit découverte, mais à la fin Maria reconnaît son nom et ils sont emmenés à la réserve de Jackson..

À l’intérieur de la ville, Joel retrouve Tommy après des années de séparation. Au début, les deux parlent et le personnage de Pedro Pascal semble être sur ses gardes, cachant même le fait que Tess est décédée. Tommy révèle qu’il va être père et ils se disputent tous les deux..

Pendant ce temps, Maria a une conversation avec Ellie, où elle lui dit que Sarah, la fille de Joel, est décédée.

2. Joel révèle qu’Ellie est immunisée

Alors qu’Ellie est censée être au cinéma avec le reste des enfants, Joel parle à Tommy et décide de lui dire la vérité : que Ellie est immunisée et qu’il a commencé ce voyage parce qu’il a fait une promesse à Tess avant sa mort.

Tommy écoute Joel s’effondrer pour ne pas avoir pu protéger ses proches dans « The Last of Us » (Photo : HBO)

De plus, il est vulnérable, comme jamais auparavant, et il avoue qu’il a tellement peur qu’il vous avez des crises de panique et des rêves qui vous tourmentent, car on a l’impression qu’il échoue constamment. Pour cette raison, il a peur d’échouer à nouveau et pense que Tommy est un meilleur choix pour emmener Ellie à destination.

Ellie parvient à entendre une partie de la conversation et est contrariée que Joel envisage de la quitter. Tommy avait accepté de l’emmener, mais à la dernière minute, Joel décide de laisser le choix à Ellie. Bien sûr, elle le choisit et ils recommencent tous les deux le voyage.

1. Joël est-il vraiment mort ?

Ellie et Joel partent à la recherche des lucioles dans l’est du Colorado. Au cours de la randonnée à cheval de cinq jours, les deux commencent à s’entendre davantage, partageant une partie de leur passé, quelque chose qu’ils n’ont jamais fait auparavant, ce qui indique la connexion qu’ils établissent.

Lorsqu’ils arrivent à l’université où les Fireflies étaient basés, ils découvrent que l’endroit a été abandonné et que, pour une raison quelconque, ils avaient décidé de déménager à St. Mary’s.

Joel regarde la carte avec les itinéraires des Lucioles dans l’épisode 6 de « The Last of Us » (Photo : HBO)

À ce moment-là, ils ont entendu dire qu’il y avait un groupe de pillards à l’extérieur, alors ils ont essayé de s’échapper avec le cheval à l’arrière. Cependant, ils ont été attaqués par l’un d’eux, que Joel a réussi à étrangler mais, dans le processus, a reçu un coup de couteau à l’abdomen (et pour aggraver les choses, a retiré le pistolet de la plaie, le faisant saigner).

Ils parviennent à monter sur le cheval et à s’échapper, mais au bout d’un moment, Joel perd ses forces et tombe du cheval, laissant Ellie dans une situation où il semble qu’elle ne pourra pas le porter ou le sauver.