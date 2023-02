Que s’est-il passé dans le chapitre 5 de « The Last of Us »: évasion de Kansas City, mort d’Henry et plus

ALERTE SPOIL. L’épisode 5 de « The Last of Us » prédit ce que ceux d’entre nous qui sont familiers avec les jeux vidéo savaient déjà : tu ne peux t’attacher à personne. comme les autres Série HBO Maxl’histoire de monde post apocalyptique peut vous faire vous connecter avec certains personnages, mais ne signifie pas qu’ils survivront. Ici, nous allons vous expliquer tout ce qui s’est passé cette semaine.

Dans le chapitre précédent, Joel et Ellie ont été contraints de rester plus longtemps que prévu dans Kansas City dû au fait que ont été attaqués par un groupe de chasseurs/rebelles dirigée par Kathleen.

Dans la dernière scène, ils ont été abordés par henri et sam au milieu de la nuit, ce qui laissait incertain s’ils constituaient vraiment une menace.

Initialement, peu de contexte est donné sur l’histoire de la zone de quarantaine (ZC) de la ville, sauf pour certaines conversations qui impliquent certaines actions. Cependant, cette semaine, il a de nouveau été utilisé un flashback pour raconter ce qui est arrivé aux personnages.

Avant de continuer, regardez la bande-annonce ici. épisode 5 de « The Last of Us ».

EXPLICATION DE L’ÉPISODE 5 DE « THE LAST OF US »

5. Les rebelles ont vaincu Phèdre

Dans un flashback de 10 jours dans le passé, le moment où la résistance de la ZC célèbre avoir vaincu la FEDRA est montré et ils exécutaient les soldats restants et capturaient les collaborateurs, c’est-à-dire les personnes qui ont trahi leurs voisins et connaissances pour obtenir des avantages.

Bien qu’ils aient promis aux collaborateurs qu’ils leur donneraient un procès, en réalité ils prévoyaient de tous les tuer. Cependant, Kathleen a réussi à obtenir des informations sur qui aidait à cacher Henry, l’homme qui a causé la mort de son frère Michael. C’est ainsi qu’ils découvrent que le médecin était un collaborateur, ce qui explique leur interrogatoire dans l’épisode précédent.

La résistance exécutant un agent de Phaedra dans l’épisode 5 de « The Last of Us » (Photo : HBO)

De plus, c’est le médecin qui a donné la cachette aux frères et, lorsqu’il a été capturé, c’est parce qu’il était sorti chercher plus de nourriture.

Kathleen explique à Perry qu’elle fera tout pour venger Michael, même si son dernier souhait est de pardonner à Henry. L’officier voyou lui dit qu’ils sont avec elle et que c’est Kathleen qui a réussi à renverser la situation.

D’après ce que Henry a expliqué, l’armée de Kansas City était l’une des pires et avait non seulement un régime autoritaire, mais elle était considérée comme des gangsters qui « torturaient et violaient » pendant des années.

4. Henry propose de faire alliance

Finalement, le flashback coïncide avec les événements de l’épisode 4. Henry et Sam voient l’arrivée de Joel et réalisent ses capacités. Par conséquent, ils les ont suivis jusqu’au bâtiment. Bien qu’ils aient été menacés avec des armes à feu, ils n’avaient en réalité aucune munition.

Joel a réussi à se contrôler et Henry leur a expliqué sa situation après qu’ils leur aient donné une partie de la nourriture qu’ils avaient réussi à cacher dans le sac à dos d’Ellie.

Henry explique que le seul moyen de sortir de Kansas City est de passer par les tunnels de maintenance souterrains, car tout le périmètre de la ville était gardé par les rebelles qui les recherchaient tous les deux. Joel était essentiel pour les frères car ils n’avaient pas de munitions et ne savaient pas vraiment comment tuer ou se battre. Henry dit que les tunnels sont à peu près vides, mais il pourrait y avoir quelques personnes infectées.

3. Ils trouvent la pépinière souterraine

Joel décide de suivre le plan d’Henry, bien qu’il se méfie du fait que les tunnels sont vraiment vides. À un moment donné, ils trouvent une colonie souterraine qui avait, à un moment donné, abrité plusieurs enfants, mais qui est maintenant vide. Dans le jeu vidéo, l’arc est connu sous le nom de « The Nursery », dans lequel ils ont choisi de ne pas se plonger dans ce qui s’est passé.

Ils décident de s’y reposer et Henry explique qu’il a sacrifié Michael, le chef de la résistance à Kansas City (et le frère de Kathleen), car il avait besoin de médicaments, que seule Phaedra possédait, pour la leucémie de Sam. Bien qu’il se sente coupable de l’avoir fait, il devait protéger son frère à tout prix, comme le modus operandi de Joël.

Sam et Ellie dans la crèche souterraine dans « The Last of Us » (Photo : HBO)

2. Les infectés sortent de terre

Joel, Ellie, Henry et Sam parviennent à se rendre de l’autre côté du périmètre sans se faire remarquer, jusqu’à ce qu’ils rencontrent un tireur d’élite qui informe le reste du groupe de leur emplacement. Kathleen arrive avec plusieurs soldats armés, prêts à capturer Henry et les autres, y compris les enfants.

Kathleen révèle qu’elle savait pourquoi il a sacrifié son frère, mais elle pensait que c’était égoïste et dit à Henry : « Tu penses que le monde tourne autour de lui ? Qu’est-ce qui vaut la peine de tout sacrifier pour lui ? (c’est un outil surprise qui nous aidera plus tard).

Alors qu’ils sont sur le point de tuer Henry, le camion qui avait pris feu s’effondre et des dizaines de personnes infectées commencent à émerger. Bien que les soldats leur aient tiré dessus, un Bloat apparaît alors, se révélant très difficile à tuer, et décapite Perry.

Ellie protège Henry et Sam d’une fuite infectée de l’endroit, mais ce sont Kathleen. Cependant, elle est attaquée par un Clicker et les autres parviennent à fuir loin de la ville.

1. Sam est infecté

Le groupe se réfugie dans un motel à la périphérie de la ville. Joel parle à Henry et propose de les rejoindre lors de leur voyage dans le Wyoming, qu’ils feront à pied après avoir perdu leur camion. Il est d’accord.

Sam et Ellie sont dans la pièce ensemble lorsque le garçon révèle qu’il a réussi à se faire mordre par l’un des infectés. Ellie lui montre sa blessure et lui parle de son immunité au champignon. Espérant que lui aussi est immunisé ou que son sang pourra le sauver, ils décident d’attendre le matin.

Cependant, le garçon s’est retourné et a attaqué Ellie. Dans une scène presque identique à celle du jeu vidéo, Joel tente de la protéger, mais Henry le menace avec son arme pour qu’il n’approche pas son petit frère. Voyant que Sam continuait à attaquer Ellie et n’était en fait plus son frère, il décide de lui tirer dessus lui-même. Ce qui s’est passé est quelque chose qu’Henry ne peut pas gérer et il se tire une balle dans la tête, se suicidant après avoir tué le frère qu’il a travaillé si dur pour protéger.