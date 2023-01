Que s’est-il passé dans le chapitre 3 de « The Last of Us »: la relation de Bill et Frank, le voyage de Joel et plus

ALERTE SPOIL. On est encore sous le choc de l’épisode 3 de « Le dernier d’entre nous » et on ne comprend pas comment ils ont pu nous faire aimer deux personnages en seulement 45 minutes. La dernière première du Série HBO Max a présenté Bill et Frank, qui ont joué un rôle important dans le voyage de Joel et Élie.

Le dimanche 29 janvier, il a été lancé le chapitre intitulé « Long, Long, Time » (« Long Long Time » en anglais). Contrairement à d’autres éditions, il n’a pas commencé par un flashback, mais s’est poursuivi avec le faits de la semaine précédenteoù Tess s’est sacrifiée pour les sauver. de la horde de Runners.

À la fin du chapitre, elle dit à Joel que va chercher Bill et Frankmais la dernière scène ne nous a pas permis de voir avec certitude si c’est ce que ferait le protagoniste ou s’il décidait de retourner dans la zone de quarantaine. Bien que ce dimanche les soupçons se soient confirmés.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de l’épisode 3 de « The Last of Us ».

RECAP ET EXPLICATION DE L’EPISODE 3 DE « THE LAST OF US » ?

5. Joel et Ellie partent à la recherche de Bill et Frank

Quand le chapitre commence Joel et Ellie se rencontrent à dix miles de Boston. Finalement, le personnage de Pedro Pascal a décidé d’écouter Tess et ils sont allés chercher Bill et Frank. Avant de partir, Ellie a dit à Joel de ne pas la blâmer pour la mort de son partenaire.car tous deux avaient décidé de prendre le risque.

En cours de route, il montre un peu plus les stratégies de survie dans cette réalité et comment l’infection post-propagation a été gérée. Ils s’arrêtèrent d’abord dans un magasin abandonné, où Joël avait économisé quelques provisions.

De plus, il a confirmé que la théorie qu’ils avaient sur la propagation du champignon c’est que Cordyceps avait muté et était entré dans aliments comme la farine et le sucrequi ont été vendus dans toutes les régions du monde.

Ils passèrent également devant une fosse commune où certains civils avaient été exécutés par l’armée car il n’y a pas d’espace dans les zones de quarantaine. Pour éviter la surpopulation et que plus tard ils sont infectés, ils ont préféré les tuer.

4. Comment Bill a rencontré Frank et quelle était leur relation

La scène de la fosse se connecte parfaitement à l’histoire de Bill, car ils remontent à 2003 quand l’armée effectuait les évacuations des villes rurales. Cependant, Bill n’a pas été muté parce que il s’était caché dans son bunker et attendu qu’ils partent avant de partir. Immédiatement après, a commencé ses préparatifs pour construire un périmètre sécurisé: collecte d’essence, outils de Home Depot, démarrage de la génératrice, etc.

Le personnage de Nick Offerman a réussi à repousser les infectés et les personnes qui se sont approchées de son petit paradis, où il a pu déguster un délicieux dîner chaud et du bon vin. Cependant, un jour où un de ses pièges s’active, au lieu de rencontrer un zombie, il rencontre Frankqui lui dit qu’il se rendait dans la zone de quarantaine de Boston parce que celui de Baltimore avait disparu.

Bill décide de l’aider et lui offre un repas. Ce qui était censé être une petite pause a fini par devenir quelque chose de plus, car la série a confirmé ce que l’on soupçonnait déjà dans les jeux vidéo « The Last of Us »: tous deux étaient gays et avaient une relation amoureuse.

Dans l’épisode 3 de « The Last of Us », Bill et Frank se sont embrassés après avoir chanté un morceau de Linda Ronstadt (Photo : HBO)

3. Comment Bill et Frank ont ​​rencontré Joel et Tess

Trois ans après leur rencontre, Frank essaie de changer leur façon de vivre en ville. Alors que Bill se concentre uniquement sur la sécurité et l’autosuffisance, son partenaire veut que l’endroit soit agréable et ils peuvent avoir des amis à inviter. Bien que Bill soit contre le fait d’amener des gens chez vous, car ils peuvent être dangereux, Frank lui dit qu’il a déjà communiqué avec une femme à la radio..

Cette femme s’avère être Tess, qui va leur rendre visite avec Joël. Bill monte la garde sur Joel, mais il ne le prend pas personnellement car il comprend son inquiétude. Joel suggère qu’ils peuvent bénéficier du commerce, car les contrebandiers peuvent accéder à des choses qu’il n’a pas en ville, comme de l’aluminium solide pour que la clôture dure plus longtemps. De plus, il l’avertit que même si elle peut chasser les personnes infectées, éventuellement les chasseurs viendront les attaquer la nuit et ils renverseront les protections (ce qui est le cas, mais Bill a installé des lance-flammes pour se protéger d’eux).

De plus, il est expliqué que C’est Frank qui a eu l’idée d’utiliser des codes à la radio, afin que personne d’autre ne comprenne ce qu’ils disaient. Il mentionne même les décennies des chansons.

2. Pourquoi Bill et Frank meurent

L’échange avec Joël semble porter ses fruits, car Bill et Frank ont ​​réussi à survivre aux attaques de Hunter.. De plus, ils leur ont même fait planter des graines de fraise et c’est là que nous obtenons la scène déchirante où il lui dit « Je n’ai jamais eu peur jusqu’à ce que tu viennes” (« Je n’ai jamais eu peur jusqu’à ce que je te rencontre”) *compose ceci en pleurant*.

Ils ont continué à vivre ensemble jusqu’en 2023. À ce moment-là, ils étaient tous les deux ils étaient vieux et Frank avait attrapé une sorte de cancer. Contrairement au jeu vidéo, c’est pourquoi il décide qu’il ne veut plus continuer et décide de se suicider, mais demande à Bill de l’aider après avoir passé une belle journée ensemble et s’être marié.

Bill fait ce qu’il demande, mais comprend des pilules écrasées également dans votre verredécidant qu’il était satisfait et avec une autre ligne pour nous trancher les veines comme « Tu étais mon but” (“tu étais mon but”). UNtous deux se retirent dans leur chambre et meurent ensemble.

1. Joel et Ellie se dirigent vers le Wyoming

Après 45 minutes de cette histoire d’amour shakespearienne, « The Last of Us » revient dans le présent, lorsque Joel et Ellie arrivent dans la ville où Bill et Frank vivent (ou vivaient). Voyant l’endroit négligé, ils soupçonnent que quelque chose ne va pas et cela est confirmé quand Ellie trouve une lettre que Bill a laissée pour « N’importe qui mais probablement Joel”.

vous dit pratiquement prends tout ce dont tu as besoin, y compris ce qu’il y a dans son bunker rempli d’armes à feu. Ellie trouve l’arme de Frank dans un tiroir et la range secrètement, même si Joel avait refusé de lui en donner une.

De plus, dans la lettre, Bill lance une autre phrase qui sera importante pour les prochains épisodes : «Je l’ai sauvé puis je l’ai protégé. C’est pourquoi des hommes comme vous et moi sont ici.. Nous avons un travail à faire et que Dieu vienne en aide à tout bâtard qui croise notre chemin.”.

Bien que Bill voulait dire que Joel protégerait Tess, maintenant qu’elle est morte, c’est un présage pour le genre de relation qu’il aura avec Elliepour qui il sera capable de tuer n’importe qui pour la sauver, quitte à condamner toute l’humanité.