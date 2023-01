Que s’est-il passé dans le chapitre 1 de « The Last of Us »: le secret d’Ellie, le début de l’infection et plus encore

Après une longue attente et quelques problèmes dans le système HBO Max, « Le dernier d’entre nous » a créé son premier épisode, qui a été pour la plupart fidèle au jeu vidéo vilain chien. Par conséquent, nous allons résumer tout ce qui s’est passé dans le premier aperçu de la saison 1 de la série.

ALERTE SPOIL. Nous ne pouvons pas commencer sans mentionner au préalable que le l’introduction rappelle beaucoup la carte qui a été montrée dans « Game of Thrones », seulement que, à cette occasion, l’expansion du champignon est exposée. Apparemment, ce style de générique est la nouvelle marque de HBO.

La série met en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey, qui ont également fait partie du casting de l’adaptation des romans de George RR Martin. Alors qu’ils jouaient alors Oberyn Martell et Lyanna Mormont, ils donnent vie Joel et Ellie, deux survivants d’une apocalypse zombie.

Puis le récapitulatif de l’épisode 1, intitulé « Quand tu es perdu dans les ténèbres » (« Quand tu es perdu dans le noir » en espagnol). Avant de continuer, regardez ici La bande-annonce de « The Last of Us ».

RÉSUMÉ DE L’ÉPISODE 1 DE « THE LAST OF US »

5. L’origine de l’apocalypse

« The Last of Us » commence par une bonne explication de l’origine de l’apocalypse zombie, qui semble sembler beaucoup plus logique que ce qui a été présenté dans d’autres franchises de ce type. Dans un talk-show des années 1960, on demande à deux experts si le Les micro-organismes tels que les virus ou les bactéries pourraient être dangereux lors d’une éventuelle pandémie (quelque chose comme COVID-19 ?).

L’un d’eux assure que, si les virus pouvaient être mortels, les champignons étaient plus dangereux. Plutôt que de tuer, ils ont cherché à contrôler, gardant leur hôte en vie comme une marionnette.. A terme, un tel micro-organisme pourrait muter pour survivre chez l’homme.

4. La mort de Sarah

Dans un saut en 2003, on nous présente Sarah et Joel, qui ont une relation père-fille particulière dans lequel le petit prend soin de l’adulte désemparé. La journée semble commencer normalement, mais petit les détails en arrière-plan donnent des indices sur ce qui est à venir: nouvelles du chaos à Jakarta, des émeutes dans la ville, des spasmes chez les gens et le magasin où la jeune femme va réparer la montre de son père ferme tôt.

Après s’être endormie en regardant un film avec son père pour son anniversaire, Sarah se réveille à l’aube au son des explosions et des avions.. En partant, il rencontre le chien des voisins, qui refuse de rentrer chez lui, mais elle décide d’y aller quand même (Quand apprendrons-nous à écouter les animaux ?).

Ah surprise ! La grand-mère handicapée qui avait des spasmes plus tôt a été infectée et a presque attrapé Sarah, jusqu’à ce que Joel arrive avec son frère Tommy (qui semble être un vétéran) pour la sauver. Ils essaient de trouver un endroit sûr tout en roulant dans leur camion, mais tout était chaotique.

La grand-mère des Adler a été la première à attraper le champignon et il a attaqué sa famille dans l’épisode 1 de « The Last of Us » (Photo : HBO)

Pour leur malchance, un avion tombe du ciel en plein dans la ville où ils se trouvaient et leur seul moyen de fuite finit par chavirer. L’adolescente a une entorse à la cheville, alors Joel la porte alors qu’ils tentent de s’échapper à pied.

Un homme infecté les poursuit, mais un soldat lui a tiré dessus avant qu’il ne les atteigne. Quand ils pensent que ça va les aider, il s’en prend aussi à eux quand il voit Sarah blessée. Il était sur le point de tirer sur Joel dans la tête quand Tommy arrive pour les sauver, mais vousUne balle avait touché Sarah et il n’y avait aucun moyen de la sauver..

3. La vie à l’intérieur de la zone de quarantaine

Un autre saut dans le temps, cette fois de 20 ans, nous emmène dans la vie post-apocalypse zombie, où certains survivants vivent à l’intérieur d’une ville fortifiée de Boston connue sous le nom de zone de quarantainequi est contrôlé par FEDRA, une dictature militaire autoritaire. Les citoyens, dont beaucoup sont mutilés, doivent travailler pour brûler des corps, balayer les rues ou nettoyer les égouts pour obtenir des cartes (quelque chose comme de l’argent dans cette réalité).

Joël semble s’être adapté à la vie là-bas. En plus d’accomplir les tâches quotidiennes, c’est aussi un contrebandierquelque chose de dangereux compte tenu de ce qu’ils font exécutions publiques de ceux qui quittent les lieux sans autorisation, en raison du risque d’entrer dans le champignon. Ses activités illégales sont menées avec sa partenaire, Tess.

La ville fortifiée dans les vestiges de Boston est connue sous le nom de zone de quarantaine dans « The Last of Us » (Photo : HBO)

Nous avons vite découvert que le titre de l’épisode vient de vousune phrase taguée par les Luciolesun groupe de rebelles qui s’oppose à l’armée.

2. Les lucioles ont Ellie

Quand Ellie est présentée, nous la voyons enchaînée dans une pièce et quelques personnes entrent pour poser des questions de vérification. D’après les marques sur les murs, nous savons que ce sont les lucioles. Apparemment, il est là depuis plusieurs jours et ils vérifient sa santé.

Ellie est une orpheline qui a fui l’endroit où elle se trouvait et qui a maintenant été capturée.. Marlene, le chef du groupe rebelle, lui confie un secret qui change sa vision de son rôle et la rend plus disposée à être transférée dans un autre endroit.

1. Le secret d’Ellie

Quand Joel n’a pas de nouvelles de son frère Tommy à travers les tours de communication, il commence à s’inquiéter pour lui et décide d’aller le chercher. Pour ce faire, vous avez besoin d’une batterie pour faire fonctionner le camion qu’ils ont à l’extérieur de la ZC. Cependant, l’homme qui allait les vendre a décidé de les donner à quelqu’un d’autre et, accessoirement, a fait tabasser Tess.

Ils partent tous les deux à sa recherche et se retrouvent dans le bâtiment où les lucioles ont leur base d’opérations. Les personnages que nous avions vus avec Ellie sont morts, tout comme Robert, dont la batterie était morte..

Seuls quelques rebelles sont encore en vie, dont Ellie et Marlene, qui rencontre Joel et lui demande d’emmener la fille à la législature en dehors de la ZC et, en échange, ils leur donneraient tout ce dont ils avaient besoin pour aller chercher leur frère.

Joel et Tess acceptent de l’emmener, mais lorsqu’ils sont de l’autre côté du mur, ils se heurtent à l’un des soldats qui achetait des pilules au passeur. Lorsqu’il menace de tirer sur Ellie, Joel est pris de rage. (probablement du syndrome de stress post-traumatique de ne pas avoir pu sauver sa fille) et le bat à mort. Pendant ce temps, Tess vérifie l’ID de contagion et remarque que Ellie testée positive. Cependant, elle assure qu’elle n’est pas malade et que sa morsure date de plus de trois semainesce qui implique qu’il est immunisé contre le champignon.